XXV Jornada de Estudos comemora o Dia do Profissional de Educação Física na Unifev

Com o tema “Educação física, saúde e qualidade de vida” a programação se estende até sexta-feira com uma série de palestras, minicursos e atividades práticas, que contam com a participação de docentes e especialistas renomados.
Em comemoração ao Dia do Profissional de Educação Física, a Unifev iniciou a XXV Jornada de Estudos do curso de Educação Física na noite de segunda-feira (1º.set). Este evento, um dos mais esperados pelos estudantes, segue até a próxima sexta-feira (5). O tema desta edição é “Educação física, saúde e qualidade de vida”.
A cerimônia de abertura, realizada no Complexo Poliesportivo da Cidade Universitária, contou com apresentações da cantora Thalia Munhoz e do Balé Municipal da Prefeitura de Votuporanga. A palestra inaugural foi ministrada por Marcelo Jamil Humsi, conselheiro do Conselho Regional de Educação Física em São José do Rio Preto, com o tema “A atuação do profissional de educação física na área da saúde”.
Segundo o Prof. Me. Valter Brighetti, coordenador do curso de Educação Física, a semana acadêmica é uma excelente oportunidade para integrar diversos conhecimentos. Durante a jornada, os alunos têm a chance de entrar em contato com o que há de mais atual e relevante no mercado profissional. “Inclusive, muitos egressos da Instituição, que já construíram suas carreiras, são convidados para palestrar e compartilhar suas experiências com os nossos estudantes, neste espaço maravilhoso que é a Unifev”, ressaltou.
A programação diversificada conta com uma variedade de palestras, minicursos e atividades práticas, com a presença de professores e especialistas renomados. Para o reitor da Unifev, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon, é uma excelente oportunidade para os participantes expandirem seus conhecimentos e, ao mesmo tempo, valorizar a profissão. “É o momento de mostrar à comunidade a importância de uma vida saudável e o valor que o profissional de educação física traz para a população”, concluiu.