XXV Jornada de Estudos comemora o Dia do Profissional de Educação Física na Unifev

Em comemoração ao Dia do Profissional de Educação Física, a Unifev iniciou a XXV Jornada de Estudos do curso de Educação Física na noite de segunda-feira (1º.set). Este evento, um dos mais esperados pelos estudantes, segue até a próxima sexta-feira (5). O tema desta edição é “Educação física, saúde e qualidade de vida”.