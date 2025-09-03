Polícia Civil prende suspeitos de integrar esquema envolvendo tráfico de drogas na região 

A operação foi realizada pela DISE em São José do Rio Preto/SP e Mirassol/SP. As investigações começaram há cerca de 60 dias após a prisão de uma mulher que armazenava entorpecentes.

A Polícia Civil prendeu duas mulheres e um homem suspeitos de integrar um esquema criminoso envolvendo tráfico de drogas na região de São José do Rio Preto/SP, nesta terça-feira (3.set).

As investigações começaram há cerca de 60 dias após a prisão de uma mulher em Mirassol/SP, que armazenava grande quantidade de entorpecentes.

Durante as investigações, os policiais da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (DISE) identificaram outra suspeita, que seria responsável pelo entorpecente apreendido, bem como duas pessoas.

Uma delas fazia o transporte e a distribuição da droga, e a outra havia cedido o imóvel para o armazenamento e fracionamento das substâncias.

O homem que é apontado como o responsável pelo transporte do entorpecente foi abordado na Rodovia Washington Luís (SP-310). A polícia encontrou no carro dele porções de cocaína e maconha. No apartamento do suspeito em Mirassol também foram localizadas 69 porções de cocaína, duas de maconha, uma balança de precisão, R$ 1.117,00 e dois celulares.

Em outro imóvel na cidade, os policiais encontraram meio tijolo de maconha, 10 porções da mesma droga, cerca de 200 porções de cocaína, quatro balanças de precisão, cadernos com algumas anotações e materiais para embalar as substâncias.

Na casa da mulher apontada como chefe do esquema criminoso, a polícia apreendeu mais de R$ 6 mil em dinheiro, um celular e um veículo, em São José do Rio Preto.

Os três presos foram presos em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico.