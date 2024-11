Santa Casa de Votuporanga conquista prêmio inédito 

Complexo recebeu certificado como um dos Lugares Mais Incríveis para Trabalhar; cerimônia foi em São Paulo.

Para os colaboradores do Complexo Santa Casa de Votuporanga, trabalhar na Instituição é mais do que um emprego; é orgulho. A cada dia, ser parte de uma engrenagem que valoriza e cuida de seus profissionais, promovendo um ambiente acolhedor e colaborativo. É com essa sensação de pertencimento que a Santa Casa celebra a conquista do Prêmio Lugares Mais Incríveis Para Trabalhar, recebido com grande honra em São Paulo.

Nesta quarta-feira (30.out), o Complexo Santa Casa, mais uma vez, se tornou destaque nacional, agora em um levantamento da Fundação Instituto de Administração (FIA) em parceria com Estadão. Com orgulho, conquistou o Prêmio Lugares Mais Incríveis Para Trabalhar, tornando-se a única Santa Casa do Brasil a receber esse selo de excelência em 2024. Este reconhecimento não é apenas uma conquista, mas um reflexo do ambiente de trabalho acolhedor e colaborativo que cultiva diariamente.

O Complexo Santa Casa de Votuporanga, que abrange o Hospital, Ambulatórios Médicos de Especialidades (AMEs) de Votuporanga, Jales e Santa Fé do Sul, a Farmácia de Alto Custo e a SanSaúde, obteve uma média de 82,2 na Pesquisa Atmosfera, ganhando o título de Lugar Incrível Para Trabalhar. Esse resultado é um testemunho do esforço e da dedicação de todos os colaboradores e de como eles analisam o ambiente de trabalho.

A cerimônia de premiação, realizada em São Paulo, foi um momento marcante, onde representantes de todo o Complexo Santa Casa se uniram para celebrar essa conquista. “Receber este prêmio é uma honra que nos enche de orgulho. Cada colaborador é fundamental para criar um ambiente que prioriza o bem-estar, a colaboração e a excelência no atendimento”, destacou o provedor da Santa Casa de Votuporanga, Amaro Rodero.

Gisele Ribeiro, gerente de Recursos Humanos, ressaltou: “Este prêmio é o resultado do trabalho em equipe e do ambiente positivo que cultivamos. Cada colaborador traz seu talento e dedicação, e isso se reflete diretamente na qualidade do nosso atendimento e na satisfação de todos.”

Angelo Jabur Bimbato, gestor estratégico administrativo, também compartilhou sua alegria: “Estar entre as melhores empresas para trabalhar é uma grande conquista. Isso mostra que estamos no caminho certo. Continuaremos a investir em nossas pessoas, pois acreditamos que um bom ambiente de trabalho se traduz em um serviço de excelência para a comunidade.”

Este prêmio vai além de um reconhecimento; ele representa o compromisso com a saúde e a felicidade de nossa equipe e da comunidade que atende. O selo de “Lugares Mais Incríveis para Trabalhar” motiva a Santa Casa a continuar investindo em um ambiente onde todos se sintam valorizados e respeitados.

“Agradecemos a cada um de vocês, que fazem parte desta história de amor e dedicação. Juntos, seguimos em frente, celebrando essa conquista e fortalecendo nosso legado de cuidado e acolhimento. Vamos continuar a construir um futuro brilhante para nossa Instituição e para todos que fazem parte dela!”, encerrou Amaro.

