Saev Ambiental realiza melhorias no sistema de abastecimento neste domingo 

Intervenção na ETA ocorrerá das 6h às 15h e poderá causar baixa pressão e interrupção momentânea no fornecimento de água em bairros de Votuporanga.

A Saev Ambiental realizará neste domingo (17.mai), das 6h às 15h, uma intervenção no Sistema de Abastecimento de Água para instalação de novos equipamentos na Estação de Tratamento de Água (ETA). Durante a execução dos serviços, poderá ocorrer baixa pressão nas torneiras e interrupção momentânea no fornecimento de água em diversos bairros de Votuporanga.

Entre os bairros afetados estão Patrimônio Novo e Velho, Cecap, Parque das Brisas, Santa Luzia, Bairro do Café, Paineiras, São Judas, Vale do Sol, Vila América, Vila Paes, Jardim De Bortole, Jardim Flora, Estação, Campo Limpo, Chácara Aviação, Residencial Dharma Ville, Jardim Marin, Santos Dumont, Umuarama, Parque 8 de Agosto, Guarani, Residencial Friozi, Residencial Parque Saúde, Vila São Vicente, Jardim Monte Alto e adjacências.

Após o retorno do abastecimento, poderá haver incidência de água turva devido ao esvaziamento das redes durante a manutenção. Para minimizar o problema e acelerar a normalização da qualidade da água distribuída, equipes da Saev Ambiental realizarão descargas em hidrantes e pontas de rede da região. A autarquia destaca que os serviços são essenciais para a melhoria contínua da qualidade e segurança do abastecimento de água no município.