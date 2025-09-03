Quadras de areia do Complexo Saverio Maranho passarão por manutenção 

A partir do dia 8 de setembro, as quadras e o agendamento pelo app Conecta Votuporanga ficarão temporariamente suspensos.

A Secretaria de Esportes e Lazer da Prefeitura de Votuporanga informa que a partir do dia 8 de setembro as quadras do Complexo de Quadras de Areia passarão por manutenção. Sendo assim, a utilização do espaço e o agendamento das quadras pelo aplicativo Conecta Votuporanga estarão temporariamente suspensos.

O complexo, que conta com seis quadras destinadas às práticas de beach tênis, vôlei de praia e futevôlei, recebe cuidados periódicos como parte do cronograma de conservação para garantir melhor qualidade no lazer e segurança dos frequentadores.

O secretário de Esportes e Lazer, Marcello Arenas Stringari, explicou que a manutenção é necessária para garantir espaços esportivos em pleno funcionamento: “A conservação é fundamental para preservar a estrutura e oferecer à população um ambiente adequado para a prática esportiva”, destacou.

O Complexo de Quadras de Areia está localizado na sede da Secretaria de Esportes e Lazer, que fica na Avenida Prefeito Mário Pozzobon, nº 3374, junto ao Parque Aquático “Saverio Maranho”.