Morador de Nova Luzitânia ganha Fiat Mobi zero km na Ação Entre Amigos em Votuporanga 

A campanha alcançou um importante resultado social: mais de R$ 750 mil foram arrecadados e destinados às entidades participantes, fortalecendo projetos sociais, atendimentos e ações beneficentes desenvolvidas no município.

A campanha “Ação Entre Amigos”, promovida pelo Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura de Votuporanga, realizou na tarde desta sexta-feira (15.mai) o aguardado sorteio do Fiat Mobi zero quilômetro, prêmio principal da iniciativa beneficente que mobilizou a região em prol das entidades assistenciais do município.

O grande vencedor foi João Lopes, morador de Nova Luzitânia/SP, que participou da campanha por meio de um cupom adquirido junto ao Centro Social. O sorteio ocorreu às 16h, na Avenida Nasser Marão, nº 3.823, em frente ao Hotel Ibis.

Além da emoção do prêmio principal, a campanha alcançou um importante resultado social: mais de R$ 750 mil foram arrecadados e destinados às entidades participantes, fortalecendo projetos sociais, atendimentos e ações beneficentes desenvolvidas em Votuporanga.

A iniciativa contou com parceria do Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura de Votuporanga e apoio do Ville Hotel Gramadão, Gramadão Empreendimentos e Ibis Votuporanga.

Durante o evento, também foi realizado o sorteio de uma motocicleta destinada às entidades participantes, ampliando ainda mais o incentivo às instituições que atuam em ações sociais e assistenciais no município.

A campanha “Ação Entre Amigos” se consolidou como uma das maiores mobilizações solidárias da região, reunindo empresários, voluntários, apoiadores e a comunidade em uma corrente de solidariedade que beneficia diretamente dezenas de famílias e instituições locais.