Santa Casa de Votuporanga atinge marcas históricas em segurança hospitalar

Para manter o padrão, a Instituição segue rigorosamente as diretrizes da ANVISA no controle das chamadas IRAS (Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde).

Ser uma referência em saúde para mais de 50 municípios exige mais do que tecnologia; exige uma cultura de vigilância constante. Nesta sexta-feira, 15 de maio, Dia Nacional de Controle de Infecção Hospitalar, a Santa Casa de Votuporanga celebra um novo patamar de excelência: índices de “Taxa Zero” em setores críticos que comprovam que, com investimento em inovação e treinamento de equipe, é possível oferecer uma assistência hospitalar de padrão internacional bem aqui, no Noroeste Paulista.

Para manter esse padrão, a Instituição segue rigorosamente as diretrizes da ANVISA no controle das chamadas IRAS (Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde). É importante destacar que nem todo processo infeccioso é classificado como hospitalar. “O controle institucional baseia-se em uma análise criteriosa e epidemiológica, diferenciando infecções comunitárias daquelas associadas a procedimentos invasivos ou internações. Essa distinção é fundamental para o monitoramento sistemático e para a eficácia das nossas ações de prevenção”, explicou Sara Paulino dos Anjos, supervisora de Enfermagem da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH).

A excelência que se sente no cuidado

A Santa Casa de Votuporanga ressalta que seus indicadores não são apenas estatísticas; eles são a prova de que está no caminho certo. No último ano, alcançou marcos históricos que reforçam nossa liderança na região:

Pneumonia Zero: Em nossas Unidades de Terapias Intensivas (UTIs) Adulto e Neonatal, atingimos a marca de taxa zero de pneumonia associada a respiradores em períodos estratégicos, garantindo que o suporte à vida seja feito com máxima segurança.

Em nossas Unidades de Terapias Intensivas (UTIs) Adulto e Neonatal, atingimos a marca de taxa zero de pneumonia associada a respiradores em períodos estratégicos, garantindo que o suporte à vida seja feito com máxima segurança. Cirurgias Mais Seguras: Em março de 2026, celebramos o índice de zero infecções em cirurgias limpas, resultado de um checklist rigoroso que acompanha o paciente desde a entrada no centro cirúrgico até sua recuperação.

Em março de 2026, celebramos o índice de zero infecções em cirurgias limpas, resultado de um checklist rigoroso que acompanha o paciente desde a entrada no centro cirúrgico até sua recuperação. Proteção aos Pequenos: A Maternidade e a Pediatria seguem em 2026 sem nenhuma ocorrência de infecção hospitalar, permitindo que o início da vida seja marcado apenas pela alegria.

Inovação a serviço da vida

Para chegar a esses números, o Hospital além do convencional. Por exemplo, agora dispõe de dentistas dentro da UTI? Eles cuidam da higiene bucal dos pacientes mais críticos, uma estratégia moderna que evita que bactérias da boca atinjam os pulmões.

Além disso, houve um reforço nas equipes de limpeza e implementação de ferramentas de conferência diária ao lado do leito, para garantir que nenhum detalhe da segurança do paciente seja esquecido.

Compromisso com a Nossa Gente

Como uma instituição filantrópica que é o coração da saúde em Votuporanga e região, a Santa Casa entende que humanizar é, acima de tudo, proteger. Cada resultado positivo reflete a dedicação de médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, dentistas e equipes de apoio que fazem da prevenção uma prioridade absoluta.