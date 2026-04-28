Votuporanguenses brilham na 14ª Corrida de Santo Atanásio em Macaubal 

O destaque de Votuporanga ficou para Karina Franzin que venceu no geral feminino.

A equipe de pedestrianismo da Seesl (Secretaria de Esportes e Lazer de Votuporanga/Avoa (Associação Votuporanguense de Atletismo) representou à cidade das brisas suaves em alto nível durante à 14ª Corrida de Santo Atanásio, em Macaubal/SP, neste domingo (26.abr). A prova de 6 km reuniu centenas de atletas e e entusiastas da modalidade esportiva. 

Confira abaixo os resultados votuporanguenses na corrida:  

Classificação feminina

  • Karina Franzin – 1ª colocação geral feminino
  • Francielle Vieira Neves – 5ª colocação geral feminino
  • Carla de Oliveira Rodrigues – 1ª colocada na categoria 19/24 anos
  • Vanessa Lucas Trindade – 4ª colocada na categoria 40/44 anos
  • Mara Costa – 3ª colocada na categoria 50/54 anos
  • Luciana Cruz de Oliveira – 7ª colocada na categoria 40/44 anos
  • Vanessa Batista Coutinho – 10ª colocada na categoria 40/44 anos
  • Cristiane França – 12ª colocada na categoria 40/44 anos
  • Miriam Borges – 13ª colocada na categoria 30/34 anos
  • Jaciara L.O. Andrade – 8ª colocada na categoria 50/54 anos
  • Sinha A.P. Santos – 8ª colocada na categoria 55/59 anos
  • Jéssica Careno da Silva – 17ª colocada na categoria 30/34 anos
  • Raquel S.A. Sousa – 19ª colocada na categoria 35/39 anos
  • Luzia Aguiar – 1ª colocada na categoria 65/69 anos
  • Rebeca Sato Salloum – 18ª colocada na categoria 40/44 anos
  • Geovana C.L. Chagas – 26ª colocada na categoria 30/34 anos
  • Leticia A.F. Barros – 30ª colocada na categoria 30/34 anos
  • Daiane dos Santos Machado Filigueira – 31ª colocada na categoria 30/34 anos 

Classificação masculina

  • Fernando Ricardo Prado – 4º colocado geral
  • Marcelo A. França – 1º colocado na categoria 30/34 anos
  • Lucas Cubo – 2º colocado na categoria 30/34 anos
  • Cleimar Braz Machado – 2º colocado na categoria 40/44 anos
  • Arthur S.A. de Lima – 1º colocado na categoria 15/18 anos
  • José D.F. de Oliveira – 1º colocado na categoria 50/54 anos
  • Robson de Jesus Trindade – 1º colocado na categoria 45/49 anos
  • Jair Neres Santana – 2º colocado na categoria 50/54 anos
  • Valdeci Soares de Araújo – 1º colocado na categoria 60/64 anos
  • João Paulo Lopes da Silva – 7º colocado na categoria 35/39 anos
  • João Bocato – 3º colocado na categoria 45/49 anos
  • Leandro Caetano – 4º colocado na categoria 45/49 anos
  • Luiz Felipe Silva Contro – 6º colocado na categoria 19/24 anos
  • Wagner dos Santos – 11º colocado na categoria 35/39 anos
  • Cláudio João de Araújo – 8º colocado na categoria 40/44 anos
  • Rafael Miani – 10º colocado na categoria 40/44 anos
  • Vitor Toschi – 11º colocado na categoria 25/29 anos
  • Silvio Boccato – 5º colocado na categoria 55/59 anos
  • João Salvioni – 7º colocado na categoria 50/54 anos
  • Genivaldo Evangelista – 2º colocado na categoria 60/64 anos
  • Igor Delgado Modesto – 13º colocado na categoria 25/29 anos
  • Celso José Toschi – 3º colocado na categoria 60/64 anos
  • José Carlos Cabral Rodrigues – 4º colocado na categoria 60/64 anos
  • Carlos D.A. Gasparino – 15º colocado na categoria 25/29 anos
  • Jorge Luiz Araújo de Oliveira – 27º colocado na categoria 30/34 anos
  • Donizete Aparecido Graciano – 1º colocado na categoria 65/69 anos
  • Wander Henrique de Souza – 16º colocado na categoria 35/39 anos
  • Fernando Cruz – 17º colocado na categoria 40/44 anos
  • Geraldo Borges – 7º colocado na categoria 60/64 anos
  • Maykon Marques – 17º colocado na categoria 35/39 anos
  • Luis Fernando Guimarães Fuji – 10º colocado na categoria 45/49 anos
  • Vinicius de Azevedo Araújo – 30º colocado na categoria 30/34 anos
  • Gabriel Barrela Santiago – 22º colocado na categoria 25/29 anos 

Próximos compromissos

A equipe de pedestrianismo da Seesl (Secretaria de Esportes e Lazer de Votuporanga/Avoa (Associação Votuporanguense de Atletismo) já tem novos desafios na agenda. Confira abaixo:

  • Dia 2 de maio – em Tanabi/SP
  • Dia 7 de maio – em Valentim Gentil/SP

