Votuporanguenses brilham na 14ª Corrida de Santo Atanásio em Macaubal 

O destaque de Votuporanga ficou para Karina Franzin que venceu no geral feminino.
A equipe de pedestrianismo da Seesl (Secretaria de Esportes e Lazer de Votuporanga/Avoa (Associação Votuporanguense de Atletismo) representou à cidade das brisas suaves em alto nível durante à 14ª Corrida de Santo Atanásio, em Macaubal/SP, neste domingo (26.abr). A prova de 6 km reuniu centenas de atletas e e entusiastas da modalidade esportiva.
Confira abaixo os resultados votuporanguenses na corrida:
Classificação feminina
- Karina Franzin – 1ª colocação geral feminino
- Francielle Vieira Neves – 5ª colocação geral feminino
- Carla de Oliveira Rodrigues – 1ª colocada na categoria 19/24 anos
- Vanessa Lucas Trindade – 4ª colocada na categoria 40/44 anos
- Mara Costa – 3ª colocada na categoria 50/54 anos
- Luciana Cruz de Oliveira – 7ª colocada na categoria 40/44 anos
- Vanessa Batista Coutinho – 10ª colocada na categoria 40/44 anos
- Cristiane França – 12ª colocada na categoria 40/44 anos
- Miriam Borges – 13ª colocada na categoria 30/34 anos
- Jaciara L.O. Andrade – 8ª colocada na categoria 50/54 anos
- Sinha A.P. Santos – 8ª colocada na categoria 55/59 anos
- Jéssica Careno da Silva – 17ª colocada na categoria 30/34 anos
- Raquel S.A. Sousa – 19ª colocada na categoria 35/39 anos
- Luzia Aguiar – 1ª colocada na categoria 65/69 anos
- Rebeca Sato Salloum – 18ª colocada na categoria 40/44 anos
- Geovana C.L. Chagas – 26ª colocada na categoria 30/34 anos
- Leticia A.F. Barros – 30ª colocada na categoria 30/34 anos
- Daiane dos Santos Machado Filigueira – 31ª colocada na categoria 30/34 anos
Classificação masculina
- Fernando Ricardo Prado – 4º colocado geral
- Marcelo A. França – 1º colocado na categoria 30/34 anos
- Lucas Cubo – 2º colocado na categoria 30/34 anos
- Cleimar Braz Machado – 2º colocado na categoria 40/44 anos
- Arthur S.A. de Lima – 1º colocado na categoria 15/18 anos
- José D.F. de Oliveira – 1º colocado na categoria 50/54 anos
- Robson de Jesus Trindade – 1º colocado na categoria 45/49 anos
- Jair Neres Santana – 2º colocado na categoria 50/54 anos
- Valdeci Soares de Araújo – 1º colocado na categoria 60/64 anos
- João Paulo Lopes da Silva – 7º colocado na categoria 35/39 anos
- João Bocato – 3º colocado na categoria 45/49 anos
- Leandro Caetano – 4º colocado na categoria 45/49 anos
- Luiz Felipe Silva Contro – 6º colocado na categoria 19/24 anos
- Wagner dos Santos – 11º colocado na categoria 35/39 anos
- Cláudio João de Araújo – 8º colocado na categoria 40/44 anos
- Rafael Miani – 10º colocado na categoria 40/44 anos
- Vitor Toschi – 11º colocado na categoria 25/29 anos
- Silvio Boccato – 5º colocado na categoria 55/59 anos
- João Salvioni – 7º colocado na categoria 50/54 anos
- Genivaldo Evangelista – 2º colocado na categoria 60/64 anos
- Igor Delgado Modesto – 13º colocado na categoria 25/29 anos
- Celso José Toschi – 3º colocado na categoria 60/64 anos
- José Carlos Cabral Rodrigues – 4º colocado na categoria 60/64 anos
- Carlos D.A. Gasparino – 15º colocado na categoria 25/29 anos
- Jorge Luiz Araújo de Oliveira – 27º colocado na categoria 30/34 anos
- Donizete Aparecido Graciano – 1º colocado na categoria 65/69 anos
- Wander Henrique de Souza – 16º colocado na categoria 35/39 anos
- Fernando Cruz – 17º colocado na categoria 40/44 anos
- Geraldo Borges – 7º colocado na categoria 60/64 anos
- Maykon Marques – 17º colocado na categoria 35/39 anos
- Luis Fernando Guimarães Fuji – 10º colocado na categoria 45/49 anos
- Vinicius de Azevedo Araújo – 30º colocado na categoria 30/34 anos
- Gabriel Barrela Santiago – 22º colocado na categoria 25/29 anos
Próximos compromissos
A equipe de pedestrianismo da Seesl (Secretaria de Esportes e Lazer de Votuporanga/Avoa (Associação Votuporanguense de Atletismo) já tem novos desafios na agenda. Confira abaixo:
- Dia 2 de maio – em Tanabi/SP
- Dia 7 de maio – em Valentim Gentil/SP