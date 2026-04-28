Santos deve fazer amistosos na Europa durante a Copa do Mundo 

Planos da diretoria do Peixe incluem a realização de três partidas em Portugal.

O Santos planeja realizar uma série de amistosos na Europa durante a pausa no calendário para a disputa da Copa do Mundo, que será disputada nos Estados Unidos, Canadá e México.

A ideia da diretoria do Peixe é disputar três partidas em Portugal, com a delegação santista permanecendo sediada em Lisboa. A ida para o Velho Continente deverá ocorrer na primeira quinzena de julho, período em que se inicia a disputa de mata-mata da Copa do Mundo. A segunda fase tem jogos previstos para serem realizados entre 29 de junho e 3 de julho.

Ainda não há uma previsão sobre os adversários. No entanto, o elenco seria o mesmo que o treinador tem à disposição atualmente, já que a próxima janela de transferências só abrirá em 20 de julho.

A intertemporada santista é organizada pela Vitória Cup, que firmou um vínculo de patrocínio com o clube em novembro do ano passado. Até o último dia 19, a marca estampava o calção do clube, mas foi substituída pela empresa Álamo Benefícios, patrocinadora da competição. Segundo o Peixe, a alteração se deu por um acordo comercial.

No ano passado, o Santos participou de um amistoso contra a Desportiva Ferroviária, organizado pela Vitória Cup. O Peixe venceu por 3 a 1, com gols de Neymar, Guilherme e Diego Pituca. A partida foi encerrada aos 41 minutos do segundo após diversas invasões de campo de torcedores, que buscavam um registro junto ao craque santista.

*Com informações do ge