Votuporanga em Ação abre inscrições para homens em vulnerabilidade social 

Programa oferece oportunidade de renda, ocupação e qualificação profissional para quem está fora do mercado de trabalho.

A Secretaria Municipal de Direitos Humanos de Votuporanga está com inscrições abertas para o programa emergencial de auxílio-desemprego “Votuporanga em Ação”, destinado exclusivamente a homens em situação de vulnerabilidade social.

Os interessados devem comparecer presencialmente à sede da Secretaria, localizada na Rua São Paulo, nº 3.741, para realizar a inscrição. O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 15h.

A iniciativa tem como finalidade proporcionar ocupação temporária, além de contribuir com a geração de renda e a qualificação profissional de pessoas que se encontram fora do mercado de trabalho, promovendo inclusão e dignidade.

Quem pode participar?

Podem se inscrever homens com idade entre 21 e 70 anos, que estejam desempregados e não estejam recebendo seguro-desemprego — exceto nos casos de vínculos temporários. Também é exigido que o candidato resida em Votuporanga há, no mínimo, dois anos. O benefício é concedido a apenas um integrante por núcleo familiar.

No ato da inscrição, é necessário apresentar RG, CPF, carteira de trabalho contendo o número do PIS, título de eleitor e comprovante de residência atualizado.

O programa também contempla pessoas em condição de maior vulnerabilidade social, como indivíduos em situação de rua, egressos do sistema prisional, público LGBTQIA+, pessoas com deficiência, dependentes químicos e profissionais do sexo. Nesses casos, também é preciso atender aos critérios estabelecidos, como situação de desemprego, residência no município e apresentação da documentação exigida.

Mais informações podem ser obtidas diretamente na Secretaria de Direitos Humanos ou pelo telefone (17) 3422-2770.