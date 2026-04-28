São Paulo adia discussão sobre patrocínio e devolve contrato para retificação 

Conselho de Administração aponta problema em intermediação de contrato com a Unimed e não vota o documento.

O Conselho de Administração do São Paulo adiou a discussão do contrato de patrocínio da Unimed, que seria realizada em reunião na última sexta-feira. O assunto foi retirado da pauta do encontro pelo presidente Harry Massis por discordância sobre a empresa que intermediou o acordo.

O contrato com a Unimed, válido até 2030 e que prevê o pagamento de R$ 75 milhões ao São Paulo, ainda precisa passar pelo Conselho de Administração e pelo Conselho Deliberativo antes de entrar em vigência.

O Conselho de Administração, presidido por Harry Massis, também presidente do clube, porém, “devolveu” o contrato à diretoria para que ele seja retificado. O grupo de seis membros discorda da participação da empresa apontada como intermediária do negócio.

Antes mesmo de o assunto chegar oficialmente à reunião da última sexta-feira, inclusive, Massis já havia identificado o problema e adiado a discussão.

As negociações do São Paulo começaram ainda no ano passado, sob a gestão de Julio Casares, e foram concluídas já no comando de Harry Massis, com o diretor de marketing, Eduardo Toni, no comando das conversas.

Apesar do acordo, o São Paulo só estampará a marca da Unimed se o contrato for aprovado nos conselhos.

*Com informações do ge