Paulinho treina sem restrições no Palmeiras em preparação para jogo da Libertadores 

Atacante está próximo de voltar aos gramados, mas é dúvida para jogo contra o Cerro Porteño.

A reapresentação do Palmeiras, na manhã desta segunda-feira (27), após a vitória por 1 a 0 sobre o Red Bull Bragantino, teve Paulinho treinando com o grupo sem restrições. O atacante segue como dúvida para o jogo contra o Cerro Porteño, no meio de semana, pela Conmebol Libertadores.

O camisa 10 esteve próximo de retornar ao Verdão após nove meses, no duelo com a Jacuipense, pela Copa do Brasil. Porém, na véspera da partida, o Núcleo de Saúde e Performance optou por segurar a volta.

Nesta segunda-feira, Paulinho participou de um coletivo “11 contra 11”, com crias da Academia de Futebol e os jogadores que não foram titulares no último domingo. Aqueles que iniciaram fizeram atividades regenerativas.

Após o “rachão”, o trabalho aconteceu em dimensões reduzidas. Tudo isso de olho na partida desta quarta-feira, às 21h30, em Assunção.

No último domingo, após a vitória do Palmeiras contra o Bragantino, João Martins comentou sobre a situação do camisa 10, que está afastado desde julho do ano passado para tratar de uma fratura por estresse na tíbia da perna direita.: “Aqui (no Palmeiras) não basta só começar a treinar e estar pronto para jogo e sentimos isso no início das temporadas, que são muito curtas. Às vezes há jogadores que estão a jogar e não estão preparados no início da temporada. Não podemos cometer estes erros com Paulinho”, afirmou.

O Verdão ainda terá mais uma atividade, nesta terça-feira, antes de embarcar rumo ao Paraguai para enfrentar o Cerro Porteño. Se vencer, o já líder Palmeiras encaminha a classificação para as oitavas de final da Libertadores.

*Com informações do ge