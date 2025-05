Neste sábado,23, dando sequência nas festividades dos 86 anos do aniversário de Fernandópolis, haverá o jogo dos master: Sociedade Esportiva Palmeiras x Fernandópolis Futebol Clube.

O evento esportivo está previsto a partir das as 15:00 horas no Estádio Municipal Cláudio Rodante.

O Palmeiras contará com jogadores da Academia, de atletas com conquistas pelo Verdão e passagens pela seleção brasileira. O técnico Cesar Augusto da Silva Lemos, César Maluco, pretende manter a boa fase de sua equipe e vem em busca do triunfo.

O Fernandópolis F.C. contará também com campeões de 1979 e 1994 do Bicampeonato da Segunda Divisão Paulista e de jogadores eternizados na história do clube.

Haverá interessante preliminar com os garotos do projeto Bom de bola Bom de escola e sorteio de brindes para o público.

Para assistir o evento é necessário levar 01 kg de alimento não perecível que será doado para o Fundo de Social do município.

O jogo festivo será um marco importante para nossa região, com a presença de craques consagrados do Verdão e rever atletas campeões e que defenderam a Águia em sua época de glórias.

HOMENAGENS

O torcedor do Fefecê ainda enlutado com o falecimento ocorrido em 14 de abril do maior artilheiro da história do clube com 331 gols e jogador com mais jogos no profissional 211, digo de Antônio Carlos Scanferla, o goleador Tato, ídolo eterno da torcida e Campeão Paulista da Segunda Divisão de 1979 pelo clube.

Após um mês de falecimento do maior artilheiro do Fefecê, ocorreu a morte de José Carlos Viriato Mendes, o treinador com mais passagens pela Águia, foram 15 temporadas no profissional com os títulos de 1994 da Segunda Divisão dos profissionais e a conquista invicta da equipe do Sub 20 do juniores.

Será a oportunidade de eternizar as homenagens o ídolo e de rever grandes craques do passado.