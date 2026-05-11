Votuporanguense aguarda convocação para a seleção paulista Sub-18 de Vôlei Sentado 

Sofia Urbina, aluna da Escola Estadual Profª Enny Tereza Longo Fracaro, pode integrar a equipe paulista nos Jogos Escolares Paralímpicos Brasileiros.

A atleta Sofia Urbina, da Escola Estadual Profª Enny Tereza Longo Fracaro, treinada pelo professor Marcinho Fukuiama, participou na última semana da seletiva estadual para a formação da seleção paulista escolar, que participará dos Jogos Escolares Paralímpicos Brasileiros, onde defende o título de oito vezes de forma consecutiva na modalidade.

De acordo com Marcinho Fukuiama, Sofia fará um período de treinos intensivos, com a ajuda do professor Matheus Henrique, no Voleibol convencional, para que ela possa estar evoluindo e entrar para a lista definitiva da convocação, que será divulgada no mês de agosto.

Os Jogos Escolares Paralímpicos Brasileiros acontecerão em novembro, envolvendo mais de 2 mil atletas, de todos os estados da federação e do Distrito Federal, divididos em 10 modalidades esportivas.

Ao Diário, o professor Marcinho Fukuiama agradeceu o respaldo da direção da escola e o apoio da diretoria de ensino nesta fase da competição, além de reforçar o pedido à população e aos empresários, para que possam continuar a representar a escola, o município e a região, como uma das únicas escolas de toda a Diretoria de Ensino com participações nestes eventos. O telefone para contato é o (17) 997056131.