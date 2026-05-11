Chileno Tomás Quiroz vence o Desafio das Américas em São Paulo

Debaixo de chuva, disputa realizada na capital paulista encerrou oficialmente a programação da 12ª Volta Ciclística Internacional do Estado de São Paulo.

O chileno Tomás Quiroz (Plus Performance Zeo Sport) venceu neste domingo (10.mai) o Desafio das Américas, prova que encerrou oficialmente a programação da 12ª Volta Ciclística Internacional do Estado de São Paulo. Após 71 km entre o Parque Raul Seixas e a Avenida Escola Politécnica, na capital paulista, o atleta definiu a disputa em um circuito marcado pela chuva na largada e por um pelotão compacto durante praticamente todo o percurso. Com o tempo de 1h22min23s, Tomás garantiu a vitória nos metros finais.

A segunda colocação do Desafio das Américas ficou com Luiz Fernando Bomfim de Almeida (Localiza Meoo-Swift PRO), seguido por Vinicius Silva dos Santos (São José Ciclismo – Instituto Athlon), ambos com o mesmo tempo do campeão chileno.

O Desafio das Américas teve ritmo intenso, mesmo com o asfalto molhado pela chuva, que só deu trégua após a largada, às 7h, na Zona Leste da capital. O percurso cruzou diferentes regiões de São Paulo até a subida da Avenida Escola Politécnica, onde a disputa entrou em um circuito fechado no trecho final da prova. O pelotão seguiu compacto durante praticamente todo o trajeto, com pequenas dispersões surgindo apenas nas cinco voltas finais do circuito.

Apesar de acostumados com disputas em piso molhado, as condições dificultaram o desempenho dos atletas. “Foi um circuito superdifícil, marcado pela chuva, o que gerou muitos inconvenientes para muitos corredores, inclusive para mim. Mas estou feliz por terminar assim. Foi um resultado que, com a equipe, buscamos desde o início. Então, voltar para casa com esse resultado nos deixa muito felizes e nos motiva a continuar assim”, afirmou o campeão Tomás.

O Chile também dominou as metas volantes, desta vez com atletas da equipe All Cycling Team. Hector Felipe Dinamarca e Vicente Ignacio Muñoz venceram, respectivamente, a primeira e a segunda metas volantes.

O Desafio das Américas encerrou uma semana histórica para o ciclismo de estrada no Brasil com a realização da 12ª Volta Ciclística Internacional do Estado de São Paulo. Disputada ao longo de cinco etapas e aproximadamente 745 km pelo noroeste paulista, a competição reuniu 19 equipes do Brasil, Colômbia, Chile e Argentina, em provas válidas para o ranking da União Ciclística Internacional (UCI), classe 2.2. O colombiano Wilmar Paredes (Team Medellín) conquistou o título geral da Volta após assumir a liderança na etapa final, enquanto o brasileiro Alex Ferreira (Andbank Cycling Team-Pinda) terminou na segunda colocação geral da competição.

Para o deputado estadual Sebastião Santos, que viabilizou a realização da competição por meio de emenda parlamentar, o evento representa um marco para o ciclismo brasileiro. “A 12.ª Volta Ciclística Internacional de São Paulo traz uma virada de chave, porque o ciclismo de alta performance sempre enfrentou dificuldades. Mostramos agora que o Estado inteiro absorveu essa competição. É o momento de repensar todas as engrenagens e como tudo deve funcionar nos próximos anos. A Frente Parlamentar Cicloviária hoje está de braços abertos na Assembleia Legislativa de São Paulo para receber demandas de todo o Estado, de todos os tipos de prova, para podermos discutir com o governo e, quem sabe, conquistar vitórias como essa”, avaliou.

A prova contou com apoio da Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo e da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, além da Prefeitura de São Paulo — por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (SEME) e da Secretaria Municipal de Turismo (SETUR) —, do Detran, da CET, da concessionária Original Alta GWM e da Arrival Sports, além das prefeituras de Três Fronteiras, Bálsamo, São José do Rio Preto, Barretos, Franca, Ribeirão Preto e Araraquara.