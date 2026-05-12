Horários do transporte coletivo passam por ajustes em Votuporanga 

Adequações nos horários e tempos de percurso passam a vigorar na próxima segunda-feira (18), buscando acompanhar o crescimento do fluxo urbano e melhorar a eficiência do serviço.

A concessionária responsável pelo transporte coletivo urbano de Votuporanga, Expresso Itamarati S/A., protocolou junto ao município uma solicitação de ajuste operacional no sistema de transporte público de passageiros. A medida tem como objetivo adequar os tempos de percurso à atual realidade do trânsito urbano, garantindo maior eficiência e pontualidade no atendimento aos usuários.

De acordo com a empresa, o transporte coletivo é uma atividade dinâmica e exige constantes adaptações operacionais para acompanhar o crescimento da cidade, o aumento do fluxo de veículos e as mudanças nos itinerários. Esses fatores impactam diretamente o tempo de deslocamento dos ônibus e a regularidade das viagens.

Diante deste cenário, foi elaborada uma nova tabela horária com redimensionamento dos tempos de ciclo das linhas, buscando absorver as variáveis do trânsito e assegurar o cumprimento integral das viagens programadas.

A proposta prevê ajustes operacionais voltados à ampliação da segurança operacional tanto para funcionários quanto para usuários do sistema, além de assegurar maior rigor no cumprimento dos horários, minimizando os impactos causados pelo tráfego atual. As adequações também têm como finalidade otimizar o atendimento prestado à população, alinhando a oferta do serviço à realidade operacional enfrentada diariamente pelo transporte coletivo urbano.

Os novos ajustes passam a vigorar a partir do dia 18 de maio, segunda-feira.

“As adequações propostas acompanham o crescimento da cidade e a dinâmica atual do trânsito urbano. O objetivo é garantir mais eficiência, segurança operacional e maior pontualidade no transporte coletivo, oferecendo um serviço mais alinhado à realidade enfrentada diariamente pelos usuários e pelos profissionais que atuam no sistema”, destacou o engenheiro Marcelo Zeitune, secretário da Pasta.

As linhas que terão horários ajustados são Belo Horizonte, Assary, Eldorado, Santa Amélia, Nova Esplanada, Noroeste, Pozzobon, Estação e Simonsen.

Confira os horários