Roger aguarda avaliação, mas quer São Paulo com titulares em jogo decisivo pela Copa do Brasil 

Tricolor venceu o Juventude por apenas 1 a 0 no Morumbis e entra em campo novamente na quarta-feira, às 19h, em Caxias do Sul.

O São Paulo, depois da derrota por 3 a 2 para o Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro, muda seu foco para a Copa do Brasil. Na quarta-feira, às 19h, o Tricolor encara o Juventude pela partida de volta da quinta fase da competição mata-mata.

Apesar do pouco tempo de descanso entre os jogos, o São Paulo terá força máxima no Alfredo Jaconi. O técnico Roger Machado explicou, em entrevista coletiva no último domingo, que ainda não sabe qual será a escalação, mas a tendência é repetir o time utilizado contra o Corinthians.

“A gestão de utilização dos jogadores na Sul-Americana foi pensada nos compromissos logo em seguida, pelo Brasileirão, clássico e Copa do Brasil. Ainda hoje não tenho essa resposta. Amanhã (segunda), na reapresentação, vamos avaliar o desgaste dos atletas e organizar a equipe para quarta-feira. A intenção é repetir a escalação nesses dois jogos importantes. A Copa do Brasil, além de ser um título importante, pode trazer uma premiação financeira importante”, disse Roger.

O São Paulo venceu o Juventude por 1 a 0 na partida de ida da quinta fase, no Morumbis, e, por causa da pequena vantagem, se planejou para ter seus titulares à disposição no Alfredo Jaconi.

Na semana passada, preocupado com o clássico e a Copa do Brasil, o São Paulo entrou em campo contra o O’Higgins, ainda na fase de grupos da Sul-Americana, com uma escalação reserva, apesar de os titulares terem viajado ao Chile.

Contra o Corinthians, o São Paulo foi a campo com: Rafael, Cédric, Dória, Sabino e Enzo Diaz; Danielzinho, Bobadilla e Luciano; Artur, Calleri e Ferreira.

O objetivo de Roger Machado, agora, é repetir a escalação contra o Juventude. O São Paulo treina ainda nesta segunda e terça-feira antes de viajar para Caxias do Sul.