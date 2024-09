Dorival arma Brasil com Endrick para enfrentar o Paraguai 

Jovem atacante entra no lugar de Luiz Henrique, e Rodrygo é deslocado. Duelo ocorre nesta terça-feira, às 21h30, no Estádio Defensores del Chaco, pela oitava rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

O técnico Dorival Júnior prepara uma mudança no ataque da seleção brasileira para enfrentar o Paraguai, nesta terça-feira, às 21h30, no Estádio Defensores del Chaco, pela oitava rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

No treino desta segunda, o último antes da partida, Endrick foi escalado entre os titulares no lugar de Luiz Henrique. Assim, Rodrygo foi deslocado do centro para o lado direito do ataque.

O restante da equipe esboçada foi o mesmo que iniciou o jogo contra o Equador, na vitória da última sexta.

Se não houver nenhum imprevisto, o Brasil deve ir a campo contra o Paraguai com: Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Guilherme Arana; André, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Rodrygo, Endrick e Vini Júnior.

Endrick já havia sido testado como titular na última quarta-feira, após lesão de Pedro. Porém, no dia seguinte perdeu o lugar no time para Luiz Henrique.

Guilherme Arana, André, Lucas Paquetá e Vini Júnior, que foram preservados da atividade de domingo, participaram do treino desta segunda sem restrições.

Ainda nesta tarde, a delegação brasileira embarca para Assunção, no Paraguai.

O Brasil ocupa a quarta colocação das Eliminatórias, com dez pontos, oito a menos do que a líder Argentina. Já o Paraguai é o sétimo, com seis pontos.

*Com informações do ge

