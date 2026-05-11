Peão morre pisoteado por touro no Votu International Rodeo 

Rafael Silvio Oliveira, de 32 anos, um dos maiores competidores do Brasil, chegou a ser levado para a Santa Casa, mas não resistiu. Organização do evento publicou nota nas redes sociais e disse que se solidariza com a família.

Um peão de 32 anos morreu pisoteado por um touro arena do Votu International Rodeo, em Votuporanga/SP, neste domingo (10.mai).

Rafael Silvio Oliveira participava da disputa por equipes, quando caiu do touro aos 7,59 segundos, faltando menos de um segundo para completar o tempo oficial de oito segundos necessários para a avaliação das notas, e foi pisoteado no peito. O peão chegou a ser levado para a Santa Casa da cidade, mas não resistiu.

A imagem da transmissão do evento pela internet mostrou o momento da montaria. Logo após o acidente, a equipe de resgate do evento conteve o animal e prestou socorro.

A organização publicou uma nota nas redes sociais informando que Rafael participava da disputa por equipes quando caiu do touro. Ainda conforme a organização, ele foi “prontamente atendido pela equipe multidisciplinar de saúde do evento e transferido em UTI móvel para o hospital”.

“É com profundo pesar que a organização do Votu International Rodeo 2026 recebeu a notícia da morte do atleta Rafael Silvio Oliveira, da ACR, na noite deste domingo (10), na Santa Casa de Votuporanga. A organização se solidariza com os familiares, amigos e companheiros de Rafael Silvio neste momento de dor e reafirma que segue prestando toda a assistência necessária aos entes queridos do atleta.”

O rodeio, que começou na quinta-feira (7), se encerrou neste domingo, dia do acidente. O cantor Leonardo se apresentou no último dia, após o término da montaria, e comentou no palco a trágica morte do peão. O evento reuniu competidores do Brasil, Estados Unidos, México e Austrália em 19 companhias.

O enterro de Rafael está previsto para ocorrer às 10h desta terça-feira (12) no Cemitério Municipal de Pedra Preta/MT.

Rafael Silvio Oliveira deixou a esposa Ana Correia e os filhos: João Ricardo e João Rafael; além demais familiares e vasto círculo de amizade.

Rafael fazia parte da equipe Associação de Campeões de Rodeio (ACR). O time também lamentou a morte do peão. “Você será sempre lembrado, campeão. Descanse em paz”, escreveu em publicação do Instagram.