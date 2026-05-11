Anderson Barros detona árbitro de Remo x Palmeiras: “Precisamos de providências urgentes” 

Diretor desabafou após o empate em Belém por causa de gol anulado de Bruno Fuchs.

Anderson Barros, diretor de futebol do Palmeiras, fez duras críticas à arbitragem de Rafael Klein depois do empate em 1 a 1 com o Remo, neste domingo, em Belém. Na opinião do dirigente, o Verdão foi prejudicado com o gol anulado de Bruno Fuchs, já nos acréscimos, que encaminharia a vitória de virada.

“Tocar acidentalmente na mão, ou no braço de um jogador de ataque. Em seguida, um companheiro de equipe finalizar e marcar o gol, o tento é legal e confirmado. O toque acidental, no início da jogada, não é infração quando sobra para outro jogador”, Anderson Barros.

Barros leu a definição da regra em seu celular pessoal e repetiu várias ao longo da curta coletiva. O diretor de futebol do Palmeiras cobrou medidas contundentes da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e da Comissão de Arbitragem, nomeando, por exemplo, o coordenador geral Rodrigo Cintra.

“O Palmeiras é um dos clubes que participou e tem participado de todas as reuniões. Temos feito nossas abordagens, colocações, cobrado, discutido, tudo conforme definimos como a CBF e a comissão de arbitragem. O Palmeiras não tem vindo falar sobre, temos assumido as nossas responsabilidades”, explicou, antes de concluir:

“Porém, hoje, é inadmissível uma situação como essa. Precisamos de providências urgentes. Não adianta só nós aceitarmos as determinações, e erros como esses serem cometidos. A regra é simples, se eles tivessem algum tipo de dúvida, que tomassem o tempo para tomar a decisão. Muito complicado isso, vamos continuar, mas não vamos deixar passar quando uma situação dessa acontecer”, finalizou.

O maior problema, na opinião de Anderson Barros, foram os pontos perdidos pelo Palmeiras. A equipe poderia ter saído com a vitória, mas ficou com o empate e pode perder a diferença para os concorrentes na luta pelo título.

O diretor de futebol também citou a situação de Abel Ferreira, que ficou suspenso por sete partidas no Brasileirão após punição imposta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva.

“O Palmeiras respeitou decisões arbitrárias, não tenho medo de dizer, cumprimos e aceitamos uma punição dessas contra o nosso treinador. Não é possível.”

O próximo compromisso do Palmeiras é na quarta-feira, às 21h30, contra a Jacuipense. Como venceu o jogo de ida da quinta fase por 3 a 0, o Verdão pode até perder por dois gols de diferença, que, mesmo assim, se classifica para a fase seguinte da Copa do Brasil.

*Com informações do ge