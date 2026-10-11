Votuporanga vive domingo de grandes disputas nos Jogos Abertos do Interior

Atletas da cidade entram em ação em seis modalidades; competição reúne delegações de diferentes regiões paulistas e movimenta o município

Votuporanga vive neste domingo (11) mais um dia de intensa movimentação esportiva com a realização da 88ª edição dos Jogos Abertos do Interior “Horácio Baby Barioni”. A competição, que prossegue até 18 de outubro, reúne atletas de municípios de todo o Estado de São Paulo.

As disputas deste domingo envolvem representantes votuporanguenses no atletismo, tênis de mesa, biribol, handebol e vôlei de praia, com partidas e provas distribuídas por diferentes instalações esportivas da cidade e da região.

O atletismo abre a programação às 8h, na pista da Cidade Universitária da Unifev, com provas de lançamentos, saltos e arremessos.

No vôlei de praia masculino, Votuporanga enfrenta Sorocaba às 9h e Bauru às 11h. A equipe feminina joga contra Cristais Paulista às 10h30. Os confrontos acontecem no Parque Aquático Esportivo “Saverio Maranho”.

O biribol também terá dois compromissos: diante de Presidente Prudente, às 10h30, e Lins, às 14h30, no Votuporanga Clube.

No tênis de mesa, a equipe feminina enfrenta Indaiatuba às 10h, enquanto a masculina joga contra Bertioga às 14h30, no Ginásio de Esportes de Parisi.

Encerrando os compromissos previstos para o dia, o handebol feminino enfrenta Santana de Parnaíba às 18h, na Escola Estadual Deputado Narciso Pieroni.

Movimentação econômica

Além da importância esportiva, os Jogos Abertos representam uma oportunidade para o comércio e o setor de serviços. A organização estima a participação de aproximadamente 8 mil atletas durante o evento, além de integrantes de comissões técnicas, familiares e visitantes.

A presença das delegações tende a beneficiar hotéis, restaurantes, estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços.

A realização da competição também coloca Votuporanga em evidência no cenário esportivo paulista, utilizando aproximadamente 30 praças esportivas para receber as disputas.

A população pode acompanhar gratuitamente a movimentação esportiva e incentivar os representantes do município. A programação está sujeita a alterações pela organização.