Marcão, ex-Internacional e Avaí, é o novo reforço da Pantera Alvinegra, que intensifica a preparação para a temporada 2027 e mantém vivo o sonho do acesso à elite paulista.

O Clube Atlético Votuporanguense segue acelerando a montagem do elenco para a disputa do Campeonato Paulista Série A2 de 2027. Nesta quarta-feira (25.nov), a diretoria alvinegra anunciou a contratação do goleiro Marcos Alessandro, o Marcão, de 23 anos, como novo reforço para a temporada.

Com 1,98 metro de altura, o arqueiro chega para fortalecer o setor defensivo da Pantera Alvinegra e ampliar as opções da comissão técnica comandada por Marcus Viola.

Formado nas categorias de base de Internacional e Avaí, Marcão acumulou experiência no futebol profissional atuando por Rio Preto e Tupã durante a temporada de 2026. Ao longo do ano, disputou 11 partidas e chamou a atenção pela segurança sob as traves e presença física.

O anúncio dá sequência ao intenso processo de reformulação e fortalecimento do elenco iniciado pela diretoria após a campanha histórica de 2026, quando o Votuporanguense chegou às semifinais da Série A2 e ficou muito próximo do acesso à elite do futebol paulista.

Mercado movimentado

Nos últimos dias, a Pantera Alvinegra também confirmou as chegadas do lateral-esquerdo Pedro Mota, do zagueiro Renan Cosenza e do atacante Marcos Nunes, que retorna ao clube após boa passagem na última temporada. Com isso, o elenco ganha reforços em todos os setores do campo e começa a tomar forma para uma das competições mais equilibradas do calendário estadual.

Além da permanência do técnico Marcus Viola, o clube já confirmou os goleiros Gabriel Félix, Pablo Caique e agora Marcão; os zagueiros Amorim, Luiz Gustavo, Gutieri e Renan Cosenza; os laterais Danilo Guimarães, Guilherme Silva, Reginaldo de Lima e Pedro Mota; os volantes Jonatas Paulista e Daniel Bonassa; o meia-atacante Luan Oliveira; e os atacantes Fernandinho, Hugo Costa e Marcos Nunes.

Apresentação do elenco

A apresentação oficial do grupo está marcada para esta sexta-feira (27), na Arena Plínio Marin. Na mesma data terá início a pré-temporada visando a disputa do Paulistão Série A2 de 2027.

A expectativa da diretoria e da torcida é transformar a boa campanha do ano passado em uma conquista ainda maior na próxima temporada.

Série A2 terá mata-mata após primeira fase

A Federação Paulista de Futebol (FPF) confirmou que o Campeonato Paulista Série A2 de 2027 voltará a contar com confrontos eliminatórios logo após a primeira fase.

As 16 equipes participantes se enfrentarão em turno único. Os oito melhores avançam ao mata-mata, enquanto os dois últimos colocados serão rebaixados para a Série A3 de 2028.

Nas quartas de final e semifinais, os confrontos serão disputados em partidas de ida e volta, com os acessos à Série A1 sendo definidos na fase semifinal. Em caso de igualdade no placar agregado, a vaga será decidida nos pênaltis.

Além do CAV, a competição contará com equipes tradicionais como Ponte Preta, Velo Clube, Portuguesa Santista, Marília, Ituano, Santo André, São José, XV de Piracicaba e Taubaté.

Com reforços em todas as posições e a manutenção da base do projeto esportivo, a Pantera Alvinegra inicia mais uma caminhada cercada de expectativa. O objetivo é claro: conquistar o acesso e colocar o Votuporanguense entre os principais clubes do futebol paulista.