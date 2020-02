Edinho diz que Pelé está abatido e não quer sair de casa

Dificuldades de locomoção deixam o Rei com “certa depressão”, segundo o ex-goleiro. Edinho, filho de Pelé, é o próximo entrevistado do “Abre Aspas”, quadro de longas entrevistas do GloboEsporte.com. O conteúdo completo vai ao ar na próxima quinta-feira. Na entrevista, entre outros assuntos, o ex-goleiro detalha o estado de saúde de seu pai, de 79 anos. E revela um Pelé abatido.

Segundo Edinho, a dificuldade para se locomover tem entristecido o melhor jogador da história. Pelé, mais de uma vez, relatou erro médico na primeira de uma série de cirurgias no quadril.

– Ele tá bastante fragilizado em relação à mobilidade. Ele fez o transplante do quadril e não fez uma reabilitação adequada, ideal. Então, ele está com esse problema da mobilidade, que acaba acarretando uma certa depressão, um quadro ali… Imagina, ele é o rei, sempre foi uma figura tão imponente, e hoje ele não consegue mais andar direito. Ele fica muito acanhado, muito constrangido com isso. Mas está bem, tirando isso e tirando a natureza da idade e tudo mais.

Edinho conta que Pelé só consegue se locomover com a ajuda de um andador.

– Ele não consegue andar normalmente. Só com o andador. Até melhorou um pouco em relação a essa época recente (em que apareceu de cadeira de rodas), mas ainda tem bastante dificuldade para andar.

Por isso, diz Edinho, Pelé não tem vontade de sair de casa.

– Ele fica constrangido, não quer sair, se expor, estar na rua, fazer praticamente nada que tenha que sair de casa. Está muito acanhado, recluso.

Edinho atualmente trabalha como coordenador técnico e de desenvolvimento das categorias de base do Santos, onde foi vice-campeão brasileiro como goleiro em 1995. Ele esteve preso até setembro do ano passado, quando conquistou progressão para o regime aberto. Edinho cumpre pena por lavagem de dinheiro e tráfico de drogas. Ele diz que é inocente.