Frente fria coloca São Paulo em alerta para temporais neste domingo

Inmet prevê chuva intensa, rajadas de vento e possibilidade de granizo; moradores de Votuporanga e região devem acompanhar as condições do tempo

A chegada de uma nova frente fria ao Estado de São Paulo provoca mudanças nas condições meteorológicas neste domingo (11). O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta laranja, classificado como situação de perigo, diante da possibilidade de tempestades em território paulista.

Segundo o instituto, as precipitações podem atingir volumes de 30 a 60 milímetros por hora ou de 50 a 100 milímetros ao longo do dia. A previsão também aponta rajadas de vento entre 60 e 100 quilômetros por hora, além da possibilidade de queda de granizo.

O avanço das instabilidades exige atenção dos moradores de Votuporanga e dos municípios da região noroeste paulista, especialmente durante a tarde e a noite, quando as condições atmosféricas podem favorecer a formação de áreas de chuva.

De acordo com a Climatempo, a combinação de calor, umidade e mudanças na circulação dos ventos contribui para a ocorrência de pancadas irregulares, que podem ganhar intensidade em determinados pontos do Estado.

Entre os principais riscos associados às tempestades estão quedas de árvores, interrupções no fornecimento de energia elétrica, alagamentos e prejuízos em áreas agrícolas.

Orientações à população

Durante temporais, a recomendação é evitar abrigo debaixo de árvores, não estacionar veículos próximos a estruturas que possam cair e manter distância de fios elétricos rompidos.

Em situações de emergência, a Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193.

A população também deve acompanhar os comunicados meteorológicos oficiais, já que a intensidade e a distribuição das chuvas podem variar entre os municípios.

O alerta reforça a necessidade de atenção às condições do tempo durante o domingo e o feriado de Nossa Senhora Aparecida, celebrado nesta segunda-feira (12).