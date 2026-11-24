Academia de Votuporanga teve aproveitamento de 100% no Campeonato Brasileiro de Kickboxing, em Assis, com quatro atletas e quatro medalhas conquistadas.

A Academia Samuel Brito Fight Studio representou Votuporanga no Campeonato Brasileiro de Kickboxing 2026, realizado no último domingo (22.nov), em Assis/SP, e voltou para casa com 100% de aproveitamento: quatro atletas inscritos e quatro medalhas conquistadas.

Sob o comando do treinador Samuel Brito, a delegação teve a estreia dos atletas Nicolas e Antonio em competições oficiais, além das participações de Yan Alves e Ayslan Malerba, que também garantiram lugar no pódio.

Samuel comemorou o desempenho da equipe e destacou o comprometimento dos atletas durante toda a preparação para o campeonato: “Voltamos com o coração cheio de gratidão e orgulho. Nicolas e Antonio fizeram sua estreia, dando os primeiros passos no ambiente de competição. Yan Alves e Ayslan Malerba protagonizaram lutas sensacionais, com muita dedicação, coragem e entrega.”

O treinador ressaltou que as medalhas representam apenas uma parte do trabalho desenvolvido diariamente na academia: “Parabéns aos quatro. Mais do que as medalhas, quero destacar tudo aquilo que não aparece nas fotos: treinos, repetições, renúncias, disciplina, dias bons e difíceis, preparação e coragem para enfrentar desafios, medos e palavras contrárias. A vitória não começa quando o árbitro levanta o braço. Ela começa muito antes, durante todo o processo.”

Samuel também destacou a complexidade do trabalho realizado pelos técnicos na preparação dos atletas: “Ser treinador vai muito além de ensinar golpes. É estudar, observar, analisar adversários, construir estratégias, preparar o físico e o emocional e entender cada atleta em sua individualidade. Existe muita responsabilidade por trás de cada luta.”

Ao final, o treinador agradeceu aos alunos, familiares, apoiadores e à Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, pelo apoio à equipe: “Seguimos com os pés no chão, a mente em constante aprendizado, o coração grato e Deus à frente dos nossos passos. O resultado importa, mas o processo, os valores e as pessoas que caminham conosco são o que realmente constroem uma história. Toda honra e glória a Deus.”

O Samuel Brito Fight Studio oferece aulas de Kickboxing, Muay Thai, MMA e Boxe na Rua Alagoas, 2953, no Patrimônio Velho, em Votuporanga. Informações podem ser obtidas pelo telefone (17) 99144-0110 ou pelas redes sociais da academia.