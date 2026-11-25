Fortaleza, Mirassol e Paulistano-MT serão os adversários da equipe alvinegra na primeira fase.

A Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou nesta terça-feira (24.nov) os grupos da 57ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior, principal competição de base do país. Sede do Grupo 1, o Votuporanguense terá pela frente uma chave considerada uma das mais equilibradas da primeira fase.

A Pantera Alvinegra vai enfrentar o Fortaleza, um dos principais clubes do futebol nordestino, o Mirassol, destaque recente das categorias de base do interior paulista, e o Paulistano-MT.

Os jogos do grupo serão disputados entre os dias 2 e 25 de janeiro de 2027. Os dois melhores colocados avançam para a fase eliminatória da competição.

O sorteio realizado pela FPF definiu ainda os caminhos dos principais clubes do país. Atual campeão, o Cruzeiro está no Grupo 31, em Santo André, ao lado de Santo André-SP, Treze-PB e Amadense-SE. Já o vice-campeão São Paulo ficou no Grupo 15, em São Carlos, ao lado de Grêmio São-Carlense, Quixadá-CE e Capitão Poço-PA.

Maior vencedor da história da competição, com 11 títulos, o Corinthians disputará a primeira fase em Sorocaba, enfrentando Real Soccer-SP, Cerrado-GO e Tirol-CE.

Região terá quatro sedes

Além de Votuporanga, a região noroeste paulista contará com outras importantes sedes da primeira fase.

Em José Bonifácio, o time da casa enfrentará América-RJ, Guarani e Olímpico-SE. Já o América de Rio Preto será anfitrião do Grupo 3, que também terá Grêmio, Araucária-PR e Athletic-MG.

Em Olímpia, a equipe local terá pela frente Goiás, Red Bull Bragantino e Samas-MA.

Celeiro de craques

Criada em 1969, a Copa São Paulo é considerada a maior vitrine do futebol de base brasileiro e revelou alguns dos principais jogadores da história recente do esporte nacional. Entre os nomes que passaram pela competição estão Neymar, Kaká, Casemiro, Gabriel Jesus, Vinícius Júnior, Lucas Moura, Antony, Endrick, Marquinhos e Estêvão. Em gerações anteriores, a Copinha também ajudou a projetar atletas como Raí, Falcão, Djalminha, Dener, Rogério Ceni e Deco.

A edição de 2027 contará com 128 clubes, incluindo 11 estreantes, distribuídos em 32 grupos sediados em 28 cidades paulistas. Ao todo, serão 255 partidas até a decisão marcada para 25 de janeiro, aniversário da capital paulista.

Veja os grupos da Copinha 2027: