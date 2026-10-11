Homem de 38 anos é morto a facadas pela companheira após discussão em Votuporanga

Crime ocorreu na noite de sábado (10), em uma residência no bairro Santa Felícia; Polícia Civil deverá esclarecer as circunstâncias do homicídio.

Um homem de 38 anos morreu após ser atingido por golpes de faca na noite deste sábado (10), em Votuporanga. O crime ocorreu por volta das 19h30, em uma residência localizada na Rua Ângelo Petenucci, no bairro Santa Felícia. A companheira da vítima é apontada nas informações preliminares como autora dos golpes.

Segundo os primeiros relatos divulgados sobre a ocorrência, o casal teria se envolvido em uma discussão momentos antes do homicídio. As circunstâncias que levaram à agressão, entretanto, ainda não foram oficialmente esclarecidas.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para prestar socorro, mas, ao chegar ao imóvel, a equipe encontrou o homem já sem vida. A vítima apresentava ferimentos provocados por arma branca.

Policiais militares também atenderam à ocorrência e realizaram o isolamento da área para preservar o local até a chegada da perícia técnica, responsável pela coleta de elementos que poderão auxiliar na investigação.

A vítima foi identificada inicialmente pelas iniciais F.G.M.N. Até a última atualização das informações consultadas, não havia confirmação sobre a situação da mulher envolvida, incluindo eventual prisão ou apresentação à polícia.

O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil, que buscará esclarecer a dinâmica dos acontecimentos, a motivação do crime e as circunstâncias em que ocorreram os golpes.

A investigação também deverá apurar se houve algum episódio anterior de violência entre o casal ou outras circunstâncias relevantes para o esclarecimento do homicídio.