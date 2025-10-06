Votuporanga sediará 1º Congresso de Cuidados Paliativos do Interior Paulista

Evento reunirá especialistas de diversas áreas para discutir ética, inovação e práticas baseadas em evidências no cuidado ao paciente.

A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria Municipal da Saúde, será uma das apoiadoras do 1º Congresso de Cuidados Paliativos do Interior Paulista, que será realizado no dia 11 de outubro, no Salão de Eventos do Sindicato Rural, localizado na Avenida Nasser Marão, nº3.887, no Parque Industrial I.

Com o tema “Ética, Inovação e Evidências Científicas: Transformando os Cuidados Paliativos no Interior Paulista”, o encontro reunirá profissionais de diferentes áreas da saúde e do direito para debater avanços, desafios e boas práticas no cuidado humanizado a pacientes em condições graves ou terminais. O evento é organizado por Dr. Alan Júnior e Dra. Mariana Biagge, especialistas renomados na área de cuidados paliativos.

A programação terá início às 7h e ao longo do dia, o congresso reunirá especialistas reconhecidos nacionalmente para discutir temas essenciais dos cuidados paliativos, como história e fundamentos da prática; critérios de elegibilidade e desafios na atenção ao paciente; adequação terapêutica e tomada de decisão clínica; aspectos éticos e dignidade no fim da vida; hipodermóclise e manejo clínico do paciente; fisioterapia e mobilidade em pacientes paliativos; luto complicado e readaptação à vida cotidiana; e comunicação de notícias difíceis.

Além das palestras, o encontro contará com um minicurso sobre hipodermóclise, voltado à prática e aplicabilidade clínica. Entre as atividades, haverá ainda momentos de interação, dúvidas e coffee breaks, promovendo networking e troca de experiências entre os participantes.

A secretária municipal da Saúde, Ivonete Félix, destaca a relevância do congresso e a importância de discutir o tema com sensibilidade e profundidade: “Falar sobre cuidados paliativos é falar sobre respeito, dignidade e empatia. Esse congresso coloca em pauta um tema essencial para profissionais da saúde e para a sociedade como um todo, pois amplia nossa compreensão sobre o cuidado integral e humanizado”, conclui.

O evento conta com apoio institucional da Prefeitura de Votuporanga, da Associação Paulista de Medicina (APM) de Fernandópolis e da Frente Paliativista, além de empresas e profissionais parceiros. As atividades se estendem até o final da tarde, com encerramento oficial previsto para as 17h50.

Mais informações sobre a programação e inscrições estão disponíveis no site da organização:

https://www.even3.com.br/i-congresso-regional-de-cuidados-paliativos-do-interior-paulista-533832/ .