Homem tem prejuízo de R$ 15 mil ao tentar comprar carro anunciado em rede social em Rio Preto 

Vítima foi até Fernandópolis/SP para buscar o veículo após negociação pela internet, mas desconfiou que havia caído em um golpe ao transferir R$ 15 mil via Pix.
Um homem de 30 anos, que trabalha como motorista, perdeu R$ 15 mil ao tentar comprar um veículo anunciado em uma rede social. O boletim de ocorrência foi registrado em São José do Rio Preto/SP, no último sábado (4.out).
De acordo com o relato da vítima, o anúncio foi feito na plataforma Marketplace do Facebook. O suposto vendedor se apresentou como policial militar e ofereceu o veículo, ano 2010, por R$ 22 mil.
Por aproximadamente uma semana, a vítima manteve contato com o suspeito, que lhe enviou fotos, documentos do veículo e afirmou que o automóvel estaria na cidade de Fernandópolis/SP, onde alegou morar e estar de plantão na PM.
Na data combinada, a vítima foi até Fernandópolis para ver o carro pessoalmente e realizar o pagamento. No local indicado, no bairro Jardim Paulista, foi recebida por um homem que se apresentou como irmão do suposto policial e disse estar cuidando do veículo em sua ausência.
Convencido da veracidade da história, o comprador transferiu R$ 15 mil via Pix, com a promessa de pagar os R$ 7 mil restantes após a entrega do Certificado de Registro de Veículo com firma reconhecida.
No entanto, após a transação, o homem que se dizia irmão do vendedor se recusou a entregar o carro, alegando que não havia recebido a confirmação do pagamento. Questionado novamente, acabou confessando que não era parente do suposto policial e que havia, de fato, anunciado seu próprio veículo por R$ 40 mil.
Percebendo que havia caído em um golpe, a vítima retornou a Rio Preto e procurou a polícia. O caso foi registrado como estelionato e será investigado pela Delegacia Seccional de São José do Rio Preto. A imprensa tenta contato com a Polícia Militar.