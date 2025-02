Sebrae-SP aposta no potencial rural e parcerias para fortalecer o turismo na região de Votuporanga

Regional tem se destacado no setor turístico com diversas cidades com selo MIT de Município de Interesse Turístico.

A região de Votuporanga, marcada pela força agropecuária e industrial, agora promete se consolidar como um polo de turismo rural. Um dos grandes impulsionadores dessa transformação é o trabalho realizado pelo Sebrae-SP em parceria com os Conselhos Municipais de Turismo (Comtur) e Consórcio Maravilhas do Rio Grande (Cotimarg) e Região Turística (RT) Entre Rios, que representam 28 municípios, com o objetivo de fomentar o turismo regional.

Bruno José dos Santos, consultor do Sebrae-SP e especialista em turismo na regional, destacou que o potencial turístico da região está na diversidade de atrativos naturais e rurais.

“A grande força turística da região é o turismo rural, que oferece experiências como hospedagem em hotéis fazendas, visitação de experiência a propriedades produtivas e eventos gastronômicos com produtos locais”, explicou.

Com a atuação do Sebrae-SP, diversas iniciativas empreendedoras têm ganhado forma. Outro destaque é o incentivo a atividades ligadas diretamente a propriedades rurais, desenvolvimento de roteiros de trilhas para o cicloturismo e aquáticas em áreas próximas ao Rio Grande e São José dos Dourados, onde cidades como Santa Clara d’Oeste, Cardoso, Mira Estrela se tornam algumas das atrações para quem busca contato com a natureza.

Segundo Bruno, o turismo rural tem potencial para diversificar a economia regional e promover desenvolvimento sustentável. “Além de novas oportunidades para novos negócios, ele traz renda para pequenos agricultores e proprietários rurais que diversificam suas atividades, além de gerar empregos diretos e indiretos, desde guias turísticos até serviços de alimentação”, disse.

Além disso, a prática pode fomentar melhorias estruturais, como pavimentação de estradas, investimentos em saneamento e sinalização turística, necessárias para atender a demanda turística. O processo de identificação de locais com vocação turística é estratégico. “O Sebrae-SP faz um mapeamento detalhado, avaliando infraestrutura, atrativos naturais, aspectos culturais e possibilidades de negócios. O objetivo é entender se a propriedade ou região pode oferecer uma experiência autêntica e sustentável para os visitantes”, detalhou o consultor.

A diferença entre uma propriedade rural e um atrativo turístico, segundo Bruno, está no preparo para receber visitantes. “Uma propriedade rural precisa se transformar em uma experiência estruturada para o turista, com segurança, acessibilidade e atividades diferenciadas. Isso envolve desde infraestrutura básica até a criação de narrativas sobre a história local”, completou.

Para quem deseja ingressar no setor, o Sebrae-SP oferece consultorias, capacitações e programas específicos para estruturar o negócio turístico. “Ajudamos desde o planejamento inicial até a divulgação, sempre com foco na sustentabilidade e na experiência do cliente. O importante é criar valor para o visitante e para a comunidade local”, concluiu Bruno.