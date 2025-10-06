Real Time Big Data: Tarcísio lidera cenários para reeleição em SP 

Foram entrevistadas 1.500 pessoas, entre os dias 2 e 3 de outubro; margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos.
O atual governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), lidera todos os cenários nos quais aparece como candidato à reeleição para o governo do Estado, segundo pesquisa do Instituto Real Time Big divulgada nesta segunda-feira (6.out).
No primeiro cenário, ele registra 52% das intenções de voto, enquanto Márcio França (PSB) aparece com 16%.
No segundo cenário, o atual chefe do Executivo estadual marca 47%, e o ex-governador Geraldo Alckmin (PSB) aparece com 26% (veja dados completos abaixo).
O levantamento foi realizado com 1.500 entrevistados, entre os dias 2 e 3 de outubro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.
Cenários com Tarcísio
Cenário 1
- Tarcísio de Freitas (Republicanos) – 52%
- Márcio França (PSB) – 16%
- Erika Hilton (PSOL) – 10%
- Paulo Serra (PSDB) – 8%
- Felipe D’Ávila (Novo) – 3%
- Nulo/Branco – 6%
- Não souberam/Não responderam – 5%
Cenário 2
- Tarcísio de Freitas (Republicanos) – 47%
- Geraldo Alckmin (PSB) – 26%
- Erika Hilton (PSOL) – 10%
- Paulo Serra (PSDB) – 7%
- Felipe D’Ávila (Novo) – 2%
- Nulo/Branco – 5%
- Não souberam/Não responderam – 3%
Cenários sem Tarcísio
Já nos cenários sem o atual governador, o prefeito da cidade de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), e o vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSB) aparecem como alternativas.
Cenário 1 (Sem Tarcísio)
- Ricardo Nunes (MDB) – 34%
- Márcio França (PSB) – 20%
- Erika Hilton (PSOL) – 10%
- Paulo Serra (PSDB) – 9%
- Felipe D’Ávila (Novo) – 4%
- Nulo/Branco – 10%
- Não souberam/Não responderam – 13%
Cenário 2 (Sem Tarcísio)
- Márcio França (PSB) – 27%
- Rodrigo Garcia (Sem Partido) – 14%
- Erika Hilton (PSOL) – 10%
- Paulo Serra (PSDB) – 9%
- Felipe D’Ávila (Novo) – 5%
- Nulo/Branco – 16%
- Não souberam/Não responderam – 19%
Cenário 3 (Sem Tarcísio)
- Geraldo Alckmin (PSB) – 31%
- Ricardo Nunes (MDB) – 30%
- Erika Hilton (PSOL) – 10%
- Felipe D’Ávila (Novo) – 7%
- Paulo Serra (PSDB) – 4%
- Nulo/Branco – 8%
- Não souberam/Não responderam – 10%