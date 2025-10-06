Real Time Big Data: Tarcísio lidera cenários para reeleição em SP 

Foram entrevistadas 1.500 pessoas, entre os dias 2 e 3 de outubro; margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos.

O atual governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), lidera todos os cenários nos quais aparece como candidato à reeleição para o governo do Estado, segundo pesquisa do Instituto Real Time Big divulgada nesta segunda-feira (6.out).

No primeiro cenário, ele registra 52% das intenções de voto, enquanto Márcio França (PSB) aparece com 16%.

No segundo cenário, o atual chefe do Executivo estadual marca 47%, e o ex-governador Geraldo Alckmin (PSB) aparece com 26% (veja dados completos abaixo).

O levantamento foi realizado com 1.500 entrevistados, entre os dias 2 e 3 de outubro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.

Cenários com Tarcísio

Cenário 1

Tarcísio de Freitas (Republicanos) – 52%

Márcio França (PSB) – 16%

Erika Hilton (PSOL) – 10%

Paulo Serra (PSDB) – 8%

Felipe D’Ávila (Novo) – 3%

Nulo/Branco – 6%

Não souberam/Não responderam – 5%

Cenário 2

Tarcísio de Freitas (Republicanos) – 47%

Geraldo Alckmin (PSB) – 26%

Erika Hilton (PSOL) – 10%

Paulo Serra (PSDB) – 7%

Felipe D’Ávila (Novo) – 2%

Nulo/Branco – 5%

Não souberam/Não responderam – 3%

Cenários sem Tarcísio

Já nos cenários sem o atual governador, o prefeito da cidade de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), e o vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSB) aparecem como alternativas.

Cenário 1 (Sem Tarcísio)

Ricardo Nunes (MDB) – 34%

Márcio França (PSB) – 20%

Erika Hilton (PSOL) – 10%

Paulo Serra (PSDB) – 9%

Felipe D’Ávila (Novo) – 4%

Nulo/Branco – 10%

Não souberam/Não responderam – 13%

Cenário 2 (Sem Tarcísio)

Márcio França (PSB) – 27%

Rodrigo Garcia (Sem Partido) – 14%

Erika Hilton (PSOL) – 10%

Paulo Serra (PSDB) – 9%

Felipe D’Ávila (Novo) – 5%

Nulo/Branco – 16%

Não souberam/Não responderam – 19%

Cenário 3 (Sem Tarcísio)