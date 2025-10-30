Votuporanga sedia Open 60 anos de Karatê Adebaur Borges 

Evento será realizado no CSU pela Academia Syobukan de Karatê de Votuporanga, com o apoio da Secretaria de Esportes e Lazer; entrada é gratuita e aberta ao público.

Votuporanga será palco de um grande evento esportivo e de celebração da trajetória de um dos maiores nomes do karatê da região. No dia 9 de novembro será realizado o Open 60 anos de Karatê Adebaur Borges, no Ginásio de Esportes “Jane Maria de Lacerda Soares” (CSU), localizado na Rua Thomaz Paes da Cunha Filho, nº 3556, no bairro São João.

A cerimônia de abertura será às 8h30, seguida pelo início das competições a partir das 9h. O evento é uma realização da Academia Syobukan de Karatê de Votuporanga, com o apoio da Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer. A entrada é gratuita e aberta ao público.

Atletas interessados podem se inscrever até o dia 5 de novembro, por meio do formulário disponível no link https://forms.gle/RzJ4NUmGFtfHKYnB9. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (17) 99748-1461.

O secretário de Esportes e Lazer, Marcello Arenas Stringari, analisa que o evento celebra não apenas a história do esporte, mas também homenageia o sensei Adebaur Borges, referência na formação de gerações de atletas e no desenvolvimento de um importante trabalho social em parceria com a Prefeitura de Votuporanga: “Mais do que uma competição, o evento simboliza 60 anos de amor ao karatê, à disciplina e à formação humana, celebrando o legado de quem dedicou sua vida a ensinar com o coração e transformar vidas por meio do esporte.”

