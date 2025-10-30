Unifev promove Fórum Jurídico 2025 com debates sobre carreiras e ética na advocacia

Evento acontece de 3 a 5 de novembro no auditório da Cidade Universitária e no Sindicato Rural de Votuporanga.

Entre os dias 3 e 5 de novembro, o curso de Direito da Unifev realizará o Fórum Jurídico 2025, em dois locais: no período diurno no Auditório da Cidade Universitária (Av. Nasser Marão, 3069) e, à noite, no Sindicato Rural de Votuporanga (Av. Nasser Marão, 3887). A atividade reunirá profissionais renomados e egressos da Instituição para debater temas atuais do universo jurídico, com foco na formação ética, técnica e humana dos futuros profissionais da área.

As inscrições podem ser feitas até o dia 31 de outubro, pelo link unifev.edu.br/forumjuridico25, com investimento de 60 reais, que pode ser parcelado em até 3x.

A abertura contará com a participação da coordenadora do curso, Profa. Ma. Éllen Cassia Giacomini Casali, além de docentes e representantes da Diretoria e Reitoria da Unifev. “O evento se destaca por sua abordagem plural e pela integração entre ensino e prática, estimulando reflexões sobre o papel do Direito na sociedade contemporânea”, destaca a coordenadora.

Programação

No dia 3 de novembro, o Fórum começa com a roda de conversa “Formação com propósito: transformando vivências em excelência jurídica”, conduzida pela Comissão da Jovem Advocacia da OAB – Subseção de Votuporanga, com os advogados Mateus Arado Batista, Laira Thays Trindade e Ana Carolina Tavares.

Na sequência, a juíza Bruna Marques Libânio Martins, do Tribunal de Justiça de São Paulo, abordará o tema “Servir à justiça quando o propósito encontra a carreira pública”.

À noite, as discussões giram em torno de “Pejotização nas relações de trabalho” e “A evolução da Inteligência Artificial no Direito”, com os palestrantes José Antonio Pancotti e José Antonio Pancotti Júnior.

No dia 4, o destaque da manhã será a roda de conversa “Trajetórias que inspiram: o significado e os desafios das carreiras jurídicas”, com os egressos Luiz Roberto Bianchini, Maraisa Beraldo Sanches, Rodolfo Freschi Bertolo e Douglas Theodoro Fontes.

À noite, o escritor Guilherme Augusto Girotto falará sobre “O contrato de coparentalidade”, tema de grande relevância no Direito Civil contemporâneo.

Encerrando o evento, o dia 5 trará dois importantes debates. Pela manhã, a roda de conversa “Carreira no extrajudicial: oportunidades para advogados e estudantes de Direito”, com Gabriela Franco, Jamile Simão Cury Ferreira Rocha e Breno Dores.

Já no período noturno, o programa “TED vai à Faculdade” apresentará o painel “Advocacia além do direito: como a ética e a disciplina moldam sua carreira de sucesso”, com Josué Justino do Rio, Ana Julia Brasi Pires Kachan, Joel Mariano Silvério, André Carvalho e Danielle Biazi como mediadora.

De acordo com a coordenadora do curso, Profa. Ma. Éllen Cassia Giacomini Casali, o Fórum é um espaço fundamental para o aprimoramento acadêmico e profissional dos estudantes.

“O evento reforça a importância da formação continuada e do diálogo entre diferentes áreas e gerações do Direito. Além de atualizar os alunos sobre as transformações da profissão, o Fórum inspira trajetórias e estimula o propósito ético e social da advocacia”, finalizou.