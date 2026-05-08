Seleção não terá zaga titular em amistoso pré-Copa devido à final da Liga dos Campeões 

Além de Gabriel Magalhães e Marquinhos, Gabriel Martinelli desfalcará Brasil em início de preparação.

A seleção brasileira já sabe que não poderá contar com sua dupla de zaga titular no amistoso contra o Panamá, no próximo dia 31, no Maracanã, que marcará a despedida da equipe do território nacional antes da viagem para a Copa do Mundo.

Gabriel Magalhães e Marquinhos, finalistas da Liga dos Campeões por Arsenal e Paris Saint-Germain respectivamente, são desfalques certos nesta partida da Seleção. Isso porque a decisão europeia acontece na véspera, dia 30, em Budapeste, na Hungria.

Outro nome certo na convocação de Carlo Ancelotti que também estará envolvido na final é o atacante Gabriel Martinelli.

Além do amistoso contra o Panamá, eles perderão o início da preparação brasileira para a Copa na Granja Comary, em Teresópolis, que começa no dia 27.

A delegação brasileira viaja para os Estados Unidos em 1º de junho e, no dia 6, faz novo amistoso, desta vez contra o Egito.

A estreia na Copa será no dia 13, contra o Marrocos, em Nova Jersey.

Carlo Ancelotti anuncia os 26 jogadores convocados para o Mundial no dia 18 de maio, às 17h.

*Com informações do ge