STJD mantém condenação e André está fora do Majestoso de domingo 

Meio-campista do Corinthians teve suspensão de dois jogos mantida por “praticar jogada violenta” contra o Vasco e será desfalque no próximo domingo, em casa, pelo Campeonato Brasileiro.

O pleno do STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) se reuniu nesta quinta-feira para julgar o recurso do Corinthians pela condenação de dois jogos do volante André pela expulsão no jogo contra o Vasco, no Campeonato Brasileiro.

Por unanimidade, o Tribunal votou pela manutenção da pena e, portanto, o meio-campista terá de cumprir suspensão neste domingo, sendo desfalque para o clássico diante do São Paulo.

Na semana passada, André havia sido condenado no artigo 254 do CBJD (Código Brasileiro de Justiça Desportiva) por “praticar jogada violenta” em cima de Thiago Mendes, do Vasco.

Naquela ocasião, o STJD entendeu que o volante do Corinthians imprimiu força excessiva na jogada e implementou pena de dois jogos de suspensão.

O departamento jurídico do Timão entrou com recurso pedindo para avaliar a pena. Na manhã desta quinta-feira, em sessão ocorrida na sede da OAB em Fortaleza, no Ceará, o pleno do STJD, composto por Luiz Felipe Bulus, Rodrigo Hayashi, Antonieta Pinto, Mariana Barreiras e Luis Otávio Veríssimo Teixeira, foi unânime pela manutenção da pena.

O volante, então, não terá condições de entrar em campo no próximo domingo, contra o São Paulo, às 18h30, em partida válida pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Nesta sexta-feira, o técnico Fernando Diniz será julgado pelas declarações na entrevista coletiva em Mirassol, após a derrota para o time da casa, por 2 a 1. O comandante do Timão pode pegar um gancho de até seis partidas por reclamar da arbitragem.

*Com informações do ge