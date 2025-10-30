Secretaria de Trânsito organiza esquema especial para o Dia de Finados

Equipe de fiscalização estará de plantão durante todo o domingo (2) nas proximidades do Cemitério Municipal “Petronilo Gonçalves da Silva”, com sinalização temporária e orientação aos motoristas e pedestres, garantindo segurança e fluidez.

A Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança da Prefeitura de Votuporanga preparou uma operação especial de organização e controle do tráfego nas proximidades do Cemitério Municipal “Petronilo Gonçalves da Silva”, localizado na Avenida da Saudade, para o domingo (2.nov), Dia de Finados.

A equipe de fiscalização de trânsito estará de plantão durante todo o dia, com sinalização temporária e orientação aos motoristas e pedestres, garantindo que o grande fluxo de visitantes ocorra com segurança e fluidez.

O secretário da Pasta, engenheiro Marcelo Marin Zeitune, explicou que o objetivo é assegurar tranquilidade a todos que desejam prestar suas homenagens aos entes queridos: “Nossa equipe estará presente em pontos estratégicos, orientando o trânsito e monitorando o fluxo de veículos para que todos possam realizar suas visitas com segurança e respeito”, destacou o secretário.

A Secretaria orienta ainda que os visitantes redobrem a atenção ao trafegar pelas vias principais, evitem paradas em locais proibidos e sigam as instruções dos agentes de trânsito. As ações visam garantir a mobilidade e o acolhimento de todos no entorno do cemitério.

