Ferroviária segura Juventus-SP e fica a um empate do título do Paulistão A2 

Times fazem duelo equilibrado na Rua Javari, mas não balançam as redes.

Juventus-SP e Ferroviária empataram sem gols na manhã desta quinta-feira (7.mai), na Rua Javari, em São Paulo, pela ida da final do Campeonato Paulista da Série A2. O primeiro tempo teve mais chances criadas pelo Moleque Travesso, enquanto o segundo teve a AFE com mais protagonismo.

Com a bola rolando…

Juventus-SP e Ferroviária fizeram um primeiro tempo equilibrado na Rua Javari. Jogando em casa, o Moleque Travesso teve mais posse de bola e chegou mais ao ataque. A Locomotiva também conseguiu trocar passes com velocidade e avançou ao ataque. As melhores chances foram criados pelo time da capital paulista, com John Egito, que chutou de fora da área aos sete minutos e assustou Dênis Júnior, e Elkin Muñoz, aos 47, que deixou Medina no chão e bateu colocado, tirando tinta da trave. Já a AFE quase fez com Eduardo, aos oito minutos, em chute cruzado de fora da área para boa defesa de Passarelli.

Na volta do intervalo, o Juventus-SP criou a primeira chance de gol logo aos quatro minutos, mas parou em Dênis Júnior. A Locomotiva equilibrou o jogo até chegou a marcar com Thiago, aos 22 minutos. No entanto, após revisão do VAR, a árbitra Daiane Muniz viu toque de mão na bola após cabeceio na área e anulou o gol. A partir daí a Ferrinha cresceu na partida e, em um rebote de um chute forte de Thiago, aos 30 minutos, Alencar foi cortado em cima da hora da finalização. O goleiro Passarelli ainda salvou o Juventus-SP aos 36 minutos em chute de Fau, que tabelou com Albano antes de finalizar. Na reta final, as duas equipes cansaram e tiveram dificuldades na construção de jogadas.

Finalíssima

A Locomotiva agora joga por um novo empate, em casa, para ser campeã da Série A2, já que tem a vantagem da igualdade no agregado por ter melhor campanha. Ao Juventus-SP, resta apenas a vitória no jogo da volta.

Os dois times voltam a se enfrentar na quarta-feira (13), às 19h15, na Fonte Luminosa, em Araraquara. Antes, no domingo, às 17h, a Ferroviária encara o Volta Redonda no Rio de Janeiro, pela sexta rodada da Série C.