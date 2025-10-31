Votuporanga recebe 1º Grand Prix Ranch Sorting com premiação de mais de R$ 100 mil

Evento reúne competidores de todo o país hoje e amanhã, no Centro de Eventos ‘Helder Henrique Galera,’ com entrada solidária e programação musical

Votuporanga se prepara para um fim de semana de adrenalina e tradição. Hoje (31) e amanhã (1º de novembro), o Centro de Eventos “Helder Henrique Galera” será o ponto de encontro de amantes do esporte equestre para o 1º Grand Prix Ranch Sorting de Votuporanga, competição que promete colocar a cidade definitivamente no circuito nacional da modalidade.

O Ranch Sorting é uma das provas mais dinâmicas do universo equestre: duplas de competidores precisam separar bois numerados e conduzi-los de um curral para outro no menor tempo possível. A disputa exige precisão, rapidez e sintonia entre cavalo e cavaleiro, e deve reunir atletas de diversas regiões do país.

Segundo o organizador Bruno Teixeira, a ideia de realizar o Grand Prix em Votuporanga surgiu do desejo de inserir a cidade no circuito nacional do esporte equestre.

O evento busca incentivar novos praticantes, valorizar talentos locais e regionais, além de aproximar o público das tradições rurais, fortalecendo o vínculo entre comunidade e essa modalidade cultural e esportiva.

A programação inicia hoje (31), a partir das 16h, com as provas da categoria Aberta ABQM (Associação Brasileira de Quarto de Milha), e as classificatórias do Tira Boi Aberta Limitada. À noite, o público poderá acompanhar o show de Tiago Viola, às 23h30.

Amanhã (1º de novembro), as atividades retomam às 09h, com as categorias Amador, Família e Jovem ABQM, além das provas de Tira Boi Jovem e Aberta Limitada. O evento ainda contará com a apresentação do Coral de Violas “A Voz do Sertão”, às 11h, e encerrará com o show de Fernando Marques, às 23h30.

A abertura oficial está marcada para amanhã, às 10h, com presença de autoridades e do Coral de Violas de Votuporanga. A expectativa dos organizadores é de receber cerca de 1.500 pessoas por dia, consolidando o evento como um dos maiores encontros equestres do interior paulista.

A entrada é solidária, mediante doação de 1 kg de alimento não perecível, que será destinado ao Fundo Social de Solidariedade.

As disputas acontecerão simultaneamente em duas pistas, com dois locutores e dois juízes, garantindo ritmo intenso às competições. Entre as categorias em destaque está o tradicional Tira Boi, que reúne os competidores mais experientes e oferece premiação de até R$ 18 mil ao campeão. Outras categorias, como Amador Light, Master, Jovem (até 18 anos) e Feminino também terão premiações de R$ 3 mil cada.

O evento, realizado pela EAP Equestre, conta com o apoio da Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, além da Câmara Municipal, do deputado Carlão Pignatari e de parceiros locais.

Para Bruno, a realização do Grand Prix é motivo de celebração.

“É uma oportunidade de valorizar o esporte equestre, reunir famílias e fomentar o turismo e a economia local. A estrutura está sendo preparada com muito cuidado para receber bem tanto os competidores quanto o público”, afirma.

Durante os dois dias, o público poderá desfrutar de uma estrutura completa, com praça de alimentação, food trucks, área kids com brinquedos infláveis, feira de artesanato e restaurante com almoço no sábado. O clima promete ser de festa e integração, marcando a estreia de Votuporanga como sede de um dos eventos equestres mais aguardados do ano.

SERVIÇO

1º Grand Prix Ranch Sorting de Votuporanga

Data: hoje (31), às 16h e amanhã (1º de novembro), às 09h

Local: Centro de Eventos “Helder Henrique Galera”

Entrada solidária: 1 kg de alimento não perecível