Recriar e recrear

Espetáculo da Casa da Criança reúne circo, judô, capoeira e kung fu em uma celebração ao gesto genuíno de aprender e brincar as várias expressões circenses

@caroline_leidiane

O espetáculo “Origem” nasceu do desejo de transformar o palco em um território de encontros entre corpo, tempo e memória, e de revelar a força criadora que habita nas crianças da Casa da Criança.

Idealizado a partir das atividades desenvolvidas ao longo do ano, o projeto foi construído de forma coletiva, unindo olhares e experiências de educadores, voluntários e artistas.

A voluntária Eliane Baltazar Godoi conta que o tema foi escolhido por meio de uma votação feita pelo diretor Roberto Perna (Rupert), o monitor Daniel Bueno, a assistente social Sílvia Gomes, ela própria e Marcos, do setor administrativo.

“A origem do circo remonta a tempos antigos, mas ganhou forma mais claramente durante o Império Romano. Naquela época, o ‘Circus Maximus’ era o local onde ocorriam espetáculos que incluíam corridas de bigas, competições atléticas e apresentações de animais. Esses artistas lançaram as bases para o circo moderno. É nesse recorte histórico que o espetáculo foi idealizado por Daniel e Rupert”, explica.

O processo coletivo com as crianças teve influência direta na criação e na linguagem cênica. Segundo Eliane, a alegria, inocência e energia dos pequenos dialogam naturalmente com a linguagem do circo.

“A ideia do Daniel é justamente trazer para o palco a origem do circo, refletindo suas próprias experiências e vivências”, comenta.

Em cena, o espetáculo costura diferentes expressões, como circo, judô, capoeira e kung fu em um diálogo de tradições que se cruzam como rios que correm em direção ao mesmo mar. Eliane recorda as palavras do diretor Rupert, que definem o espírito da obra.

“Cada cena é um capítulo da nossa continuidade: o riso do palhaço e a disciplina do aluno atleta, o salto acrobático e o toque do berimbau, o olhar curioso da criança e o ritmo do coração coletivo. Tudo é movimento, tudo é energia, tudo é nascimento”, recorta ela a fala do diretor.

Para Eliane, “Origem” é uma celebração daquilo que nos forma, inspirada pelas raízes do circo e suas influências ciganas e francesas. A ancestralidade se manifesta também no corpo dos monitores e alunos, que incorporam elementos das danças africanas, do circo e do judô, demonstrando como o que é herdado se renova nas novas gerações.

“O público pode esperar viver momentos de muita alegria, superação, dedicação e comprometimento das crianças, adolescentes e do corpo de monitores que trabalham diretamente com eles”, afirma a voluntária.

De acordo com ela, a proposta vai além da apresentação artística: busca provocar reflexão e reconhecimento.

“Pretendemos despertar nas famílias e na comunidade um olhar especial para os talentos dessas crianças e adolescentes, reconhecendo suas inteligências e capacidades de aprender e superar seus limites e medos”, destaca.

No palco, o passado se reinventa no presente e floresce no amanhã. Em “Origem”, cada gesto é uma semente e cada criança, um mundo em recriação.

SERVIÇO

Espetáculo “Origem”

Data: 03 de novembro, às 19h30

Local: Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”

Entrada gratuita