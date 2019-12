Votuporanga será sede de torneio internacional de tênis feminino

Votuporanga recebe entre os dias 13 e 15 deste mês o torneio internacional de tênis 1º Frango Rico Open Feminino. As disputas serão realizadas no Votuporanga Clube. Nomes conhecidos do circuito profissional de tênis da WTA, como das tenistas Rebeca Pereira, Natalie Curata e a chilena Bárbara Gatica estarão em ação. A competição distribui premiação de mais de R$ 6 mil, sendo R$ 3 mil para a campeã, R$ 2 para a vice e R$ 500 para as semifinalistas. Serão 16 tenistas na disputa, muitas vindo de fora do país. Haverá também brindes para as participantes. O organizador do evento é o rio-pretense, Samir El Assal, que conta com experiência positiva de ter feito com sucesso dois challenger, no Harmonia Tênis Clube, há alguns anos.

“É a primeira vez que a nossa região olha para as meninas, com uma competição em dinheiro. Torneio de grana masculino tem todo fim de semana, mas feminino não. Já estavam pedindo há um bom tempo e decidimos iniciar. Em breve também vamos realizar em Rio Preto”, afirmou El Assal. Ele conta que a modalidade está crescendo muito e sente-se ainda carente de investimentos e apoio. “Comenta-se no meio esportivo que o tênis feminino vive das sobras do masculino. Precisamos acabar com isso e valorizar mais as tenistas. Vemos que os principais torneios do mundo já equipararam, por exemplo, as premiações, mas ainda falta muito. Torneios, como esse, por exemplo, não existem. E são neles que muitas tenistas iniciam e depois vão para o profissional”.

O tênis feminino em Votuporanga evoluiu muito, segundo El Assal. “É uma região muito grande, rica, e com bastante tenista. Esperamos um bom público nos dias dos jogos. Será a oportunidade para quem gosta de tênis ver de perto grandes tenistas profissionais em ação”.