Inscrições estão abertas e podem ser feitas no site da Prefeitura; encontro discutirá propostas de fortalecimento das políticas públicas voltadas à infância e à adolescência.

Votuporanga recebe, nesta quarta-feira (25.nov), a XI Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que reunirá representantes do Poder Público, instituições e sociedade civil para debater os principais desafios relacionados à proteção da infância e da adolescência e propor melhorias nas políticas públicas do município. Promovido pela Prefeitura, por meio da Secretaria da Assistência Social e Desenvolvimento Social, o encontro será realizado a partir das 13h, no Lar Beneficente Celina, no bairro Pozzobon. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas pelo site.

Com o tema “Fortalecendo o Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente (SGDCA) e a Democracia Participativa”, a Conferência terá como foco a avaliação das políticas públicas existentes e a construção de propostas que contribuam para ampliar a proteção, a participação social e a garantia dos direitos de crianças e adolescentes.

A programação contará com uma apresentação do mágico Mauro Dias e palestra da psicóloga do Senac, Ana Flávia. Na sequência, os participantes serão divididos em grupos de trabalho para discutir seis eixos temáticos: aprimoramento do controle social e fortalecimento da participação social; fortalecimento dos Conselhos Tutelares; promoção da convivência familiar e comunitária; prevenção e enfrentamento das violências; prevenção e erradicação do trabalho infantil e proteção de adolescentes no trabalho; e aprimoramento da execução das medidas socioeducativas.

As discussões servirão de base para a elaboração e votação de propostas que serão encaminhadas à Conferência Estadual. Durante o encontro, também serão eleitos os delegados que representarão a sociedade civil e o governo na próxima etapa.

A secretária da Assistência Social e Desenvolvimento Social, Meire Azevedo, destaca que a participação da comunidade é fundamental para identificar as necessidades do município e contribuir com a construção de políticas públicas mais efetivas.

“A garantia dos direitos de crianças e adolescentes é uma responsabilidade compartilhada e precisa da participação de toda a sociedade. A Conferência é uma oportunidade de ouvir diferentes vozes, identificar desafios e construir propostas que contribuam para a proteção, o desenvolvimento e a garantia de direitos de nossas crianças e adolescentes”, ressalta.

A XI Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente será realizada no Lar Beneficente Celina, localizado na Rua Leonardo Commar, nº 3.179, no bairro Pozzobon, a partir das 13h.

Mais informações podem ser obtidas na Secretaria da Assistência Social e Desenvolvimento Social, pelo telefone (17) 3426-2600, ramal 220, com Gabriel Cordeiro de Lima, secretário executivo dos Conselhos.