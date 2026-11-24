Investigação contou com troca de informações entre polícias de São Paulo e Mato Grosso do Sul; droga estava escondida em contêiner de obra no bairro Jardim Guanabara.

Uma operação da Polícia Civil resultou na apreensão de aproximadamente 20,7 kg de maconha e na prisão em flagrante de um homem suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas em Santa Fé do Sul/SP, nesta segunda-feira (23.nov).

A ação foi desencadeada após um trabalho de inteligência desenvolvido pela Polícia Civil paulista em conjunto com informações compartilhadas por forças de segurança do Mato Grosso do Sul. As investigações apontavam que um veículo VW/Parati estaria sendo utilizado para transportar entorpecentes com destino ao interior de São Paulo.

Diante das informações, policiais de Santa Fé do Sul passaram a monitorar a movimentação do suspeito, com apoio da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (DISE) de Jales/SP.

Durante as diligências, os investigadores observaram o momento em que o homem descarregava volumes em um contêiner utilizado em uma obra, localizado no bairro Jardim Guanabara. Após o monitoramento, o suspeito seguiu para uma residência da região e, posteriormente, deixou o local em direção à rodovia.

Os policiais então realizaram a abordagem do veículo e encontraram um tijolo de maconha em seu interior, confirmando a suspeita de transporte de entorpecentes.

Droga escondida em contêiner

Com a situação de flagrante caracterizada, as equipes retornaram ao contêiner monitorado anteriormente.

No local, os investigadores encontraram caixas de papelão contendo outros tijolos da droga escondidos no compartimento. Ao todo, foram apreendidos 22 tijolos de maconha, totalizando aproximadamente 20,7 kg do entorpecente, segundo a Polícia Civil.

O automóvel utilizado no transporte também foi apreendido e encaminhado para perícia.

Investigação continua

De acordo com a polícia, o homem preso é oriundo do Mato Grosso do Sul e não possui residência em Santa Fé do Sul.

Ele foi conduzido à Delegacia de Polícia do município, onde a prisão em flagrante por tráfico de drogas foi ratificada pela autoridade policial.

Após os procedimentos de polícia judiciária, o investigado permaneceu à disposição da Justiça e deverá passar por audiência de custódia.

Apesar da prisão e da expressiva apreensão, o caso ainda não está encerrado. A Polícia Civil trabalha agora para identificar possíveis comparsas e esclarecer a origem e o destino da droga.

Os investigadores apuram a existência de uma possível rede de distribuição de entorpecentes na região, hipótese que será analisada no decorrer das próximas diligências.