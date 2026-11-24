Projeto prevê livros, formação de professores e participação dos ex-lutadores Minotauro e Minotouro; vereadores questionam a prioridade do investimento e cobram melhorias na infraestrutura das escolas municipais.

Jorge Honorio

A vereadora Débora Romani (PL) questionou, durante a 42ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Votuporanga, realizada nesta segunda-feira (23.nov), uma licitação da Prefeitura com valor máximo estimado em R$ 1.631.902,00 para a aquisição de materiais voltados à educação física.

Segundo o edital, o objetivo é a aquisição da coleção “Corpo e Movimento – Para Além das Fronteiras”, composta por acervo didático-literário destinado a estudantes, professores e famílias do Ensino Fundamental da rede municipal, além da prestação de serviços de apoio pedagógico e formação continuada.

Durante sua manifestação na tribuna, a parlamentar criticou a proposta e defendeu que as crianças precisam de mais atividades físicas práticas, fora das salas de aula e longe das telas: “O professor não precisa de livros para ensinar uma criança a nadar. Ela precisa entrar na água para aprender”, afirmou.

A vereadora classificou a licitação como “absurda” e questionou a destinação dos recursos públicos.

Durante o pronunciamento, Débora exibiu no telão da Câmara um trecho do edital que prevê a participação dos ex-lutadores Antônio Rodrigo Nogueira (Minotauro) e Antônio Rogério Nogueira (Minotouro) nas atividades de formação.

Conforme o documento, as palestras presenciais de capacitação e motivação deverão ser conduzidas pelos atletas, que são apresentados como idealizadores da metodologia. O objetivo seria transmitir experiências relacionadas à superação, resiliência, disciplina e ao esporte como instrumento de transformação social e promoção da cultura de paz nas escolas, para até 42 profissionais de educação física da rede municipal.

Em seguida, Débora voltou a questionar a necessidade da aquisição: “Se as crianças precisarem aprender algo sobre história ou algum conceito relacionado à educação física, que isso seja ensinado pelos professores na quadra. Não precisa ser dentro de uma sala de aula, com livros e telas, para que aprendam sobre educação física.”

Prioridades em debate

O valor que ultrapassa R$ 1,6 milhão, conforme consta no processo licitatório, será proveniente de Fonte 1, do Tesouro da Prefeitura, para aquisição do material chamou a atenção por ser exposto em uma sessão legislativa recheada de denúncias de falta de manutenção nas escolas do município, como por exemplo, o vereador Sargento Moreno (PL), que expos no telão da Câmara visitas em algumas unidades e problemas variados como buracos no piso, péssimas condições de conservações predial, falta de toldos, banheiros com falta de manutenção, no que foi classificado pelo parlamentar como “condições insalubres”.

Algumas escolas municipais ainda enfrentam outros problemas crônicos, como o de aparelhos de ar-condicionado quebrados ou inoperantes, expondo alunos e professores as altas temperaturas.

A fala do Sargento Moreno foi aparteada pelo vereador Dr. Leandro (PSD), que disparou: “R$ 1,6 milhão em livros e as escolas desmoronando. Quando a vereadora Débora falou, eu fui dar uma pesquisadinha aqui e vi duas coisas que me assustaram um pouco. Essa série Corpo e Movimento, é uma coleção de uma empresa privada chamada Iedu e essa Iedu, até onde eu vi na internet, só ela comercializa essa marca, eu pergunto: será que está tendo competitividade nessa licitação ou é uma licitação direcionada? E aí eu vou além, tem até tabela de preço dessa essa IEDU aqui na internet, é só procurar pelo nome que a gente acha, mas eu vou além, olha isso, mais ou menos 50% desses R$ 1,4 milhão estão sendo utilizados para alunos do 6º a 9º ano, se eu não estou enganado, Votuporanga, o município não tem escola de 6º a 9º ano, tem uma só que é o Orozimbo [CEM “Prof. Orozimbo Furtado Filho”], de Simonsen, então metade desses livros, além de ser de educação física, é para alunos que nós nem temos? É um pouco estranho isso, e a escola desmanchando.”

Licitação segue aberta

O edital para aquisição da coleção “Corpo e Movimento – Para Além das Fronteiras”, incluindo material didático, apoio pedagógico e formação continuada, permanece aberto.

A sessão para definição do processo licitatório está marcada para o dia 7 de dezembro, às 8h, por meio da plataforma da Bolsa de Licitações e Leilões (BLL), disponível em www.bll.org.br.