Conta de luz segue mais cara com bandeira vermelha em setembro 

Em junho e julho, a bandeira tarifária esteve vermelha e, em agosto, passou para vermelho patamar 2.

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) informou na última sexta-feira (29.ago) que irá manter o acionamento da bandeira vermelha, no patamar 2, para o mês de setembro. Isso significa que as contas de energia elétrica continuam com um adicional de R$ 7,87 para cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos.

De acordo com a Aneel, o acionamento se deve a chuvas abaixo da média e o aumento de geração por termelétricas: “Em consequência, há necessidade de maior acionamento de usinas termelétricas, com elevados custos de geração, o que justifica a manutenção da bandeira vermelha patamar 2 para setembro”, afirma a agência.

Em agosto, está em vigor também a bandeira vermelha 2. No mês anterior, a bandeira vermelha 1.

O sistema de bandeiras tarifárias foi criado pela Aneel em 2015 para indicar aos consumidores os custos da geração de energia no Brasil. Ele reflete o custo variável da produção de energia, considerando fatores como a disponibilidade de recursos hídricos, o avanço das fontes renováveis, bem como o acionamento de fontes de geração mais caras como as termelétricas.

Pela regra anterior, que previa o repasse somente nos reajustes tarifários anuais, o consumidor não tinha a informação de que a energia estava cara naquele momento e, portanto, não tinha um sinal para reagir a um preço mais alto.

“Com o acionamento da bandeira vermelha patamar 2, a Aneel reforça a importância da conscientização e do uso responsável da energia elétrica. A economia de energia também contribui para a preservação dos recursos naturais e para a sustentabilidade do setor elétrico como um todo”, informou a agência.