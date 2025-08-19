Votuporanga ganha a R.M BEACH TENNIS

Inaugurada na quinta-feira (07/08) a R.M Beach Tennis. O empreendimento, iniciativa de José Ricardo Rodrigues da Cunha, o “Mineiro” e do Richard Marão Sayeg, o “Richão”.

Com a presença do prefeito e do vice, Jorge Seba e Luiz Torrinha, do deputado Carlão Pignatari, do vereador Dr. Leandro da Conceição, de familiares, entusiastas do esporte, além de amigos e convidados.

Um local em que o jogo rola faça chuva ou faça sol. São duas quadras cobertas climatizadas, com estrutura top para quem vive o Beach Tennis de verdade. Tem chuveiros, banheiros, tudo pensado para quem gosta de treinar competir ou só curtir aquele jogo com os amigos de manhã, à noite, no calorzão depois do trabalho, ali é o point certo. Para completar a experiência, há barzinho e churrasquinho/espetinho todos os dias, exceto aos finais de semana. A R.M Beach Tennis fica localizada na avenida Horácio dos Santos, 1389, na frente do Tarraf.

Horário de funcionamento:

Segunda à sexta-feira: das 7h às 22h.

Sábado: das 8h às 18h.

Domingo: fechado.

Redes sociais: @rmbeachtennis