Votuporanga ganha a R.M BEACH TENNIS

Inaugurada na quinta-feira (07/08) a R.M Beach Tennis. O empreendimento, iniciativa de José Ricardo Rodrigues da Cunha, o “Mineiro” e do Richard Marão Sayeg, o “Richão”.
Com a presença do prefeito e do vice, Jorge Seba e Luiz Torrinha, do deputado Carlão Pignatari, do vereador Dr. Leandro da Conceição, de familiares, entusiastas do esporte, além de amigos e convidados.
Um local em que o jogo rola faça chuva ou faça sol. São duas quadras cobertas climatizadas, com estrutura top para quem vive o Beach Tennis de verdade. Tem chuveiros, banheiros, tudo pensado para quem gosta de treinar competir ou só curtir aquele jogo com os amigos de manhã, à noite, no calorzão depois do trabalho, ali é o point certo. Para completar a experiência, há barzinho e churrasquinho/espetinho todos os dias, exceto aos finais de semana. A R.M Beach Tennis fica localizada na avenida Horácio dos Santos, 1389, na frente do Tarraf.
Horário de funcionamento:
- Segunda à sexta-feira: das 7h às 22h.
- Sábado: das 8h às 18h.
- Domingo: fechado.
Redes sociais: @rmbeachtennis