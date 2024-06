CAV acelera preparação de olho no Mirassol 

O Pantera Alvinegro venceu o XV de Jaú na estreia da Copa Paulista, na Arena Plínio Marin, e agora vai ao Estádio Maião, nesta quarta-feira, às 19h, para enfrentar o Mirassol.

O Clube Atlético Votuporanguense abriu nesta segunda-feira (24.jun), no Estádio Municipal ‘Luiz Scantamburlo’, em Sebastianópolis do Sul/SP, a fase final de preparação para enfrentar o Mirassol, na quarta-feira (26), às 19h, no Estádio José Maria de Campos Maia [Maião], em Mirassol/SP. O duelo é válido pela segunda rodada da Copa Paulista Sicredi 2024.

Desde a vitória na estreia da competição estadual, em casa, contra o XV de Jaú, o elenco comandado pelo técnico Rogério Corrêa ganhou além de tempo útil para treino, reforços na defesa e no ataque.

O CAV vem dividindo os treinos entre o estádio de Sebastianópolis do Sul e o Complexo Esportivo ‘Faies Habimorad” – Campo da Ferroviária, em Votuporanga, medida que serve também para preservar a qualidade do gramado da Arena.

Por falar em preparação acelerada, Rogério Corrêa tem um último treino na tarde desta terça-feira, desta vez, no Campo da Ferroviária, para afinar a equipe que enfrentará o Mirassol – em jogo que marcará a estreia do Leão na competição.

Após esse compromisso longe da Arena Plínio Marin, o CAV que é o líder do Grupo 1, terá bastante tempo para afiar as garras, já que só voltará a campo no dia 6 de julho, às 18h, quando receberá o VOCEM, na Toca do Pantera.

Copa Paulista Sicredi 2024

O Votuporanguense está no Grupo 1 da Copa Paulista ao lado do XV de Jaú, Grêmio Prudente, Mirassol e Vocem. Os finalistas do torneio disputam vagas na Copa do Brasil e Série D do Campeonato Brasileiro em 2025. O campeão tem direito de escolher uma das competições e o vice fica com a vaga remanescente.