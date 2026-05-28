Mirassol perde para o Lanús, mas avança às oitavas de final da Libertadores 

Gol de Medina no primeiro tempo definiu o resultado no estádio La Fortaleza, na Argentina; time paulista termina fase de grupos em segundo.

O Mirassol encerrou a fase de grupos da Copa Libertadores com uma derrota, mas com a classificação garantida. O Leão caiu diante do Lanús por 1 a 0, no estádio La Fortaleza, na Argentina, pela última rodada do Grupo G, nesta terça-feira (26.mai).

O resultado, somado à vitória da LDU sobre o colombiano Always Ready, fez o clube paulista terminar a fase em segundo lugar, com 12 pontos — mesma pontuação do time equatoriano, que ficou com a ponta por critérios de desempate.

O Lanús, com o triunfo em casa, garantiu vaga nos playoffs da Copa Sul-Americana. Já o Always Ready terminou na lanterna do grupo, com apenas três pontos.

Com a bola rolando…

Em campo, o Mirassol entrou com uma formação alternativa e tentou pressionar a saída de bola do adversário nos primeiros minutos, mas logo cedeu o controle da partida à intensidade dos argentinos.

Após uma boa tentativa de Eduardo aos oito minutos, o Lanús passou a acumular oportunidades. Walter Bou quase marcou de cobertura, Carrera desviou com perigo dentro da área e Salvio assustou em cobrança de falta. A pressão resultou em gol aos 21 minutos do primeiro tempo: a defesa paulista falhou na saída de escanteio e Medina aproveitou a sobra para abrir o placar.

Na segunda etapa, o Lanús chegou a ampliar, mas o gol de Carrera foi anulado por impedimento. Os argentinos seguiram mais perigosos e obrigaram Alex Muralha a fazer boa defesa em chute de Aquino.

O jogo ficou mais truncado na reta final, com muitas faltas e poucas chances claras de gol. Sem conseguir criar ofensivamente, o Mirassol pouco ameaçou o goleiro Losada e confirmou a derrota fora de casa.

Campeonato Brasileiro

O próximo compromisso do Mirassol é pelo Campeonato Brasileiro, no sábado, às 16h, contra o Athletico-PR, em Curitiba/PR. O Leão briga para sair da zona de rebaixamento na competição nacional, onde ocupa o 18º lugar com 16 pontos em 16 jogos.

O Athletico, por sua vez, está na quarta colocação, com 27 pontos, atrás apenas de Palmeiras, Flamengo e Fluminense.