Falece Luis Roberto Pardo da Costa, aos 64 anos 

Faleceu nesta segunda-feira (18.ago), às 16h30, na Casa de Saúde Unimed, aos 64 anos, Sr. Luis Roberto Pardo da Costa. Ele deixou a esposa Juçara Maria Líbano Corrêa Costa e os filhos: Thiago Corrêa da Costa e Clarissa Corrêa da Costa Miceli, casada com Rafael Pignatari Miceli; os netos: Luis Otávio da Costa Miceli e Catarina da Costa Miceli; os irmãos: Eduardo, Carlos, Tânia, Lucimara e Mariluci; além de demais familiares e vasto círculo de amizade.

Engenheiro Elétrico aposentado, de religião espírita, frequentava o Centro Espírita Emmanuel. Seu corpo é velado nesta terça-feira (19), das 7h às 15h, no Velório Sagrado Coração; o sepultamento ocorrerá no Cemitério Municipal “Petronilo Gonçalves da Silva”, em Votuporanga.