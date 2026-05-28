CSA anuncia zagueiro Amorim, ex-Votuporanguense 

Jogador, de 24 anos, que tem forte vínculo com a torcida do CAV, já atuou na base de Fluminense e Chapecoense.

O CSA anunciou nesta segunda-feira a contratação de Amorim, ex-Clube Atlético Votuporanguense. Ele é o segundo zagueiro anunciado pelo clube azulino em três dias. Amorim, inclusive, já treina no CT Gustavo Paiva, em Maceió/AL, onde será apresentado oficialmente nesta quarta-feira.

Paulista de Araras, Carlos Eduardo da Silva Amorim, de 24 anos, já atuou na base do Fluminense e da Chapecoense antes de ser profissionalizado pelo Operário-PR.

Nas duas últimas temporadas e no início deste ano, Amorim defendeu a Pantera Alvinegra, onde disputou a Série A2 do Campeonato Paulista. Fez 17 jogos e marcou um gol.

Em sua trajetória no futebol, Amorim também já defendeu as cores do Apucarana Sports, em 2023, e Botafogo-PB, ano passado.