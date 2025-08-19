Encerramento do Fliv ecoa histórias que seguem pulsando

Com encontros, trocas e celebrações, festival finaliza a 15ª edição reafirmando seu papel no contexto cultural de Votuporanga e região

Depois de dias intensos em que a literatura dialogou com música, dança, teatro, tecnologia, artes visuais e múltiplas manifestações culturais, o Fliv (Festival Literário de Votuporanga) chegou ao fim no sábado.

Com infraestrutura criativa e lúdica, o evento transformou o Parque da Cultura em palco multifacetado, reunindo escritores, artistas, artesãos, leitores e músicos em uma programação que agitou a paisagem cultural de Votuporanga e região.

Na despedida, o clima foi de muita festa e também de reflexão. Em coletiva de imprensa, o cantor Di Ferrero falou sobre o percurso do rock brasileiro desde os anos 2000, época em que surgiu com a banda NX Zero, até os dias atuais. Para o artista, o estilo musical segue vivo, em constante transformação.

“O rock sempre foi mutante, contra a maré, uma forma de botar para fora aquilo que não segue fórmulas prontas. Quando comecei, era preciso garimpar muito para encontrar bandas. Hoje, a música está mais acessível e isso abre espaço para novas conexões. O rock é feito de ciclos: se transforma, se ramifica em estilos como o trap, o reggae, a música eletrônica, mas mantém sua essência. E a cena continua acontecendo, com muita coisa boa rolando”, afirmou o músico.

A fala de Ferrero sintetizou o espírito do festival: espaço de encontros que atravessa a diversidade com potência criativa. Entre estreias, releituras e trocas afetivas, o Fliv cumpriu seu papel de irradiar cultura, encerrando-se com a promessa de deixar ecos que ressoam para além dos dias de vasta programação.